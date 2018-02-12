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сегодня, 17:25 1

Амурские наблюдатели будут работать по «золотому стандарту»

Амурские наблюдатели будут работать по «золотому стандарту»
Фото: opamur.ru

«Золотой стандарт» общественного наблюдения на выборах обсудили в Общественной палате Приамурья. О взаимодействии в дни голосования говорили члены палаты, представители областной молодежной избирательной комиссии и молодежной организации «Корпус "За чистые выборы"».

Направить своих наблюдателей на каждый избирательный участок на президентских выборах намерена Амурская общественная палата. Все наблюдатели перед началом голосования пройдут обучение в облизбиркоме. Помогать будут и члены молодежной избирательной комиссии, и студенты-юристы из молодежной организации «Корпус "За чистые выборы"».

«Золотой стандарт» общественного наблюдения за выборами Общественная палата России разработала совместно с Центризбиркомом. В нем прописана методика наблюдения на избирательном участке и изложены главные принципы работы наблюдателей – независимость, честность и объективность.

На встрече подчеркнули, что главная задача выборной кампании 2018 года – максимально чистые и прозрачные выборы.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет Общественную палату РФ и региональные Общественные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии, которые будут следить за порядком во время голосования.

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#выборы

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    «Золотой стандарт» общественного наблюдения за выборами Общественная палата России разработала совместно с Центризбиркомом.



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