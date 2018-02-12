Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:47 8

В Чигирях люди пятый год живут в доме, который нельзя было сдавать в эксплуатацию

В Чигирях люди пятый год живут в доме, который нельзя было сдавать в эксплуатацию

Жительница Чигирей пожаловалась в редакцию ИА «Амур.инфо» на то, что подвале их дома постоянно накапливается вода. Выяснилось, что жильцы вот уже пятый год живут в здании, которое нельзя было сдавать в эксплуатацию.

Юлия Кирьякова рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что проблема с началась почти сразу после сдачи дома, расположенного по адресу: улица Восточная, 8.

«Поначалу вода только сочилась, но последнее время она заполняет подвал всё активнее, – пояснила девушка. – Скорее всего, там проходят какие-то проточные воды. В субботу я шла с работы, а в подвале горел свет. Я ясно увидела, что в нем много воды. Мы регулярно обращаемся в Чигиринскую управляющую компанию, время от времени они откачивают воду, но проблема не решается – нужно делать какое-то водоотведение».

Юлия Кирьякова пожаловалась на то, что в подъезде завелись комары, которые через вентиляцию проникают в квартиры. К ней пытается пролезть в квартиру крыса, девушка несколько вечеров слышала, как скребется грызун. Вода, по ее словам, разрушает фундамент.

Финансовый директор управляющей компании Игорь Падалец подтвердил, что проблема с затоплением подвала дома существует. И добавил, что их предприятие не может ее решить.

«Проблема существует с момента ввода дома в эксплуатацию, – пояснил Игорь Викторович. – Его сразу построили с нарушениями: уровень подвала находится ниже грунтовых вод. И эта проблема не единственная. Дом вообще сдали по суду. В свое время администрация Благовещенского района отказалась его принимать: у здания было много нарушений, не совместимых с проживанием в доме людей. Застройщик обжаловал отказ в суде, и Арбитражный суд принял решение обязать администрацию принять дом в эксплуатацию со всеми недоделками. Вероятно, строители дали какие-то гарантийные обязательства. Но проблема в том, что компания вскоре обанкротилась. Устранять недоработки стало некому. Ситуация стала тупиковой. Виноватого нет, обязать некого».

Игорь Падалец рассказал, что проблема грунтовых вод – не единственная. У дома нет септика, имеются сложности с системой отопления. Управляющая компания пытается их решить.

«Мы предлагаем жильцам устроить сбор денег на постройку септика. Потребуется около 500 тысяч рублей. Но долгое время не получалось собрать самих жильцов. На собрание в январе от 144 квартир пришли два человека. Всё же нам удалось провести заочное голосование, и жильцы одобрили сбор средств».

Проблема с водой – более сложная, считает Игорь Викторович. Откачивание воды не спасает, поскольку рядом находится Чигиринское водохранилище, и почвенные воды возвращаются за несколько дней. Управляющая компания пробовала ставить насос, но воду некуда было сливать, она начала подтапливать соседей. И на УК даже составили административный протокол.

«Возможно, поможет, если подвал просто засыпать, – предполагает директор управляющей компании. – Но мы самостоятельно не можем принять такое решение: это не в нашей компетенции. Здесь районная администрация должна организовать строительную экспертизу, где специалисты оценят проблему и найдут квалифицированное решение».

Просмотров всего: 942

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    "В субботу я шла с работу"

    Аффтор стихоплёт ещё тот...

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    В свое время администрация Благовещенского района отказалась его принимать: у здания было много нарушений, не совместимых с проживанием в доме людей. Застройщик обжаловал отказ в суде, и Арбитражный суд принял решение обязать администрацию принять дом в эксплуатацию со всеми недоделками.



    СНиПы и прочая документация уже не в моде ...

  • алмазик

    алмазик
    1 час назад

    Скупой платит дважды....так и в данной ситуации....Изначально увидев где постороен дом, можно было не заходя в подъезды, разворачиваться и бежать от туда....всю жизнь эти поля стояли по "уши " в воде....а тут бабах и дом появился

  • алмазик

    алмазик
    1 час назад

    Там по дороге ведущей к этому чудо-дому.... льда высотой до первого этажа....а скоро весна ...и поплывет это все на то самое поле....В тот самый подвпл

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Это не там, где родник в трубы пытались запихать, когда нарушили природное естество его, а он вылез в другом месте?

  • алмазик

    алмазик
    1 час назад

    Именно там....

  • matushka

    matushka
    46 минут назад

    Не надо было трогать родник, а почистить русло. Там уже с Чигиринской на Восточную не проехать-ледник. А Чигиринская управляющая наверное и им говорит: " купили дешёвые квартиры в дешёвом доме, теперь что-то требуете от нас..."

  • Бастет

    Бастет
    42 минуты назад

    Интересно в какой валюте застройщик давал гарантийные обязательства арбитражу, и почему виноватых нет? Фирма обанкротилась, а учредители шо все померли? А арбитражный судья чем не виновник торжества?

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

«Саратовские авиалинии» приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148
Происшествия 1

В Свободном на железнодорожных путях подростки оставили посторонние предметы
Происшествия 8

Мошенники украли с карты амурчанки более 300 тысяч рублей
Происшествия 5

В благовещенском магазине одежды умерла продавщица