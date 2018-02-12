В Чигирях люди пятый год живут в доме, который нельзя было сдавать в эксплуатацию

Жительница Чигирей пожаловалась в редакцию ИА «Амур.инфо» на то, что подвале их дома постоянно накапливается вода. Выяснилось, что жильцы вот уже пятый год живут в здании, которое нельзя было сдавать в эксплуатацию.

Юлия Кирьякова рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что проблема с началась почти сразу после сдачи дома, расположенного по адресу: улица Восточная, 8.

«Поначалу вода только сочилась, но последнее время она заполняет подвал всё активнее, – пояснила девушка. – Скорее всего, там проходят какие-то проточные воды. В субботу я шла с работы, а в подвале горел свет. Я ясно увидела, что в нем много воды. Мы регулярно обращаемся в Чигиринскую управляющую компанию, время от времени они откачивают воду, но проблема не решается – нужно делать какое-то водоотведение».

Юлия Кирьякова пожаловалась на то, что в подъезде завелись комары, которые через вентиляцию проникают в квартиры. К ней пытается пролезть в квартиру крыса, девушка несколько вечеров слышала, как скребется грызун. Вода, по ее словам, разрушает фундамент.

Финансовый директор управляющей компании Игорь Падалец подтвердил, что проблема с затоплением подвала дома существует. И добавил, что их предприятие не может ее решить.

«Проблема существует с момента ввода дома в эксплуатацию, – пояснил Игорь Викторович. – Его сразу построили с нарушениями: уровень подвала находится ниже грунтовых вод. И эта проблема не единственная. Дом вообще сдали по суду. В свое время администрация Благовещенского района отказалась его принимать: у здания было много нарушений, не совместимых с проживанием в доме людей. Застройщик обжаловал отказ в суде, и Арбитражный суд принял решение обязать администрацию принять дом в эксплуатацию со всеми недоделками. Вероятно, строители дали какие-то гарантийные обязательства. Но проблема в том, что компания вскоре обанкротилась. Устранять недоработки стало некому. Ситуация стала тупиковой. Виноватого нет, обязать некого».

Игорь Падалец рассказал, что проблема грунтовых вод – не единственная. У дома нет септика, имеются сложности с системой отопления. Управляющая компания пытается их решить.

«Мы предлагаем жильцам устроить сбор денег на постройку септика. Потребуется около 500 тысяч рублей. Но долгое время не получалось собрать самих жильцов. На собрание в январе от 144 квартир пришли два человека. Всё же нам удалось провести заочное голосование, и жильцы одобрили сбор средств».

Проблема с водой – более сложная, считает Игорь Викторович. Откачивание воды не спасает, поскольку рядом находится Чигиринское водохранилище, и почвенные воды возвращаются за несколько дней. Управляющая компания пробовала ставить насос, но воду некуда было сливать, она начала подтапливать соседей. И на УК даже составили административный протокол.

«Возможно, поможет, если подвал просто засыпать, – предполагает директор управляющей компании. – Но мы самостоятельно не можем принять такое решение: это не в нашей компетенции. Здесь районная администрация должна организовать строительную экспертизу, где специалисты оценят проблему и найдут квалифицированное решение».