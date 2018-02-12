На Амур.инфо – карта миграционных потерь амурских городов и районов

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За счет миграции амурские города и села в 2017 году потеряли 2 104 жителя – столько, по данным Амурстата, составила миграционная убыль. Статистики опубликовали данные о том, из каких амурских городов и сёл уехали жители в 2017 году.

Из амурских городов в прошлом году уехало даже больше, чем из сел. Городских жителей стало на 1 215 человек меньше, а села оставили 889 жителей.

Из общей печальной статистики миграционных потерь городов выбивается городской округ Благовещенск – в областной столице по итогам 2017 года отмечается прирост населения – плюс 96 жителей. 95 их них поселились в самом городе, а территории, входящие в городской округ, приросли лишь на одного человека. Вторым городом, показавшим рост, оказался Шимановск – за год плюс 45 жителей, на третьем – Завитинск, в котором поселился 21 новый житель. На этом плюсы заканчиваются.

Остальные амурские городские округа закончили год с минусом. Самый большой он – в Свободном, несмотря на внимание, уделяемое городу и развитию крупных проектов. Оттуда уехали 217 жителей. На втором месте – Тында с убылью в 192 человека. В Зее жителей стало меньше на 140 человек, Белогорск потерял 126 жителей, Райчихинск – 108.

По районам Приамурья традиционно положительную статистику показывает Благовещенский район. За год он пополнился на 861 жителя. В плюсе, пусть и не большом, оказались Ивановский (прирост – 15 жителей), и Октябрьский районы (плюс 9 человек). Все остальные жителей потеряли.

В целом за 2017 год миграционная убыль составила 2 104 человека.

Численность населения Приамурья в 2017 году впервые опустилась ниже отметки 800 тысяч человек. Среди главных причин – превышение смертности над рождаемостью и миграционным оттоком.