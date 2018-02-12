В благовещенском магазине одежды умерла продавщица

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10 февраля в одном из магазинов одежды Благовещенска, расположенном в районе перекрестка улиц Пионерской и Октябрьской, случилась трагедия. Во время работы умерла 31-летняя продавщица. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил осведомленный источник.

По его информации, за два дня до случившегося женщина отпрашивалась с работы пораньше. Утром в день трагедии ей стало плохо.Она попросила вызвать скорую помощь. Пока на место ехали медики, сотрудники магазина пытались оказать женщине помощь.

«Реанимация очень долго ехала», – отмечает источник. Спасти благовещенку не удалось. У нее остался ребенок.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение по данному факту поступало 10 февраля. На место происшествия выезжали полицейские. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.