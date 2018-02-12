Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:44 5

В благовещенском магазине одежды умерла продавщица

В благовещенском магазине одежды умерла продавщица
Фото: vestiprim.ru

10 февраля в одном из магазинов одежды Благовещенска, расположенном в районе перекрестка улиц Пионерской и Октябрьской, случилась трагедия. Во время работы умерла 31-летняя продавщица. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил осведомленный источник.

По его информации, за два дня до случившегося женщина отпрашивалась с работы пораньше. Утром в день трагедии ей стало плохо.Она попросила вызвать скорую помощь. Пока на место ехали медики, сотрудники магазина пытались оказать женщине помощь.

«Реанимация очень долго ехала», – отмечает источник. Спасти благовещенку не удалось. У нее остался ребенок.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сообщение по данному факту поступало 10 февраля. На место происшествия выезжали полицейские. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Просмотров всего: 3258

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    жесть

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Ребёнок остался понятно, а муж остался или его никогда не было?

  • matushka

    matushka
    54 минуты назад

    А я наплевала на работу, уже неделю болею. Памятник никто не поставит при жизни...

  • mag_28

    mag_28
    34 минуты назад

    matushka

    А я наплевала на работу, уже неделю болею. Памятник никто не поставит при жизни...



    Вам,миллионерам,хорошо.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    что с ребёнком? Отец, бабушка есть?

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

«Саратовские авиалинии» приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148
Происшествия 1

В Свободном на железнодорожных путях подростки оставили посторонние предметы
Происшествия 8

Мошенники украли с карты амурчанки более 300 тысяч рублей
Происшествия 8

В Чигирях люди пятый год живут в доме, который нельзя было сдавать в эксплуатацию