Житель Райчихинска лишился свободы на 13 лет за убийство отвергнувшей его женщины

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Преступление было совершено вечером 12 октября 2017 года. Мужчина пригласил к себе на работу женщину, с которой он встречался, и попросил принести спиртное. В вагончике они начали выпивать, и амурчанка сообщила другу, что бросает его. Это разозлило мужчину, и он решил убить собутыльницу.

Он предложил ей выйти из вагончика и пойти с ним. Пройдя за территорию бывшего завода, они остановились у края оврага, где найденным на земле силикатным кирпичом он несколько раз ударил ее по голове. Потерпевшая упала, но еще подавала признаки жизни.

Тогда мужчина сходил в вагончик, взял саперную лопатку и начал бить жертву в шею. Женщина скончалась. Тело преступник сбросил в овраг и закопал. 23 октября 2017 года труп обнаружил один из работников предприятия.

Суд при назначении наказания учел признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, совершение преступления в состоянии опьянения, особо опасный рецидив (ранее он уже был осужден за убийство, судимость не погашена). В итоге ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает прокуратура Амурской области.