В Благовещенске суд оштрафовал компанию за продукцию, посвященную ЧМ по футболу

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Арбитражный суд Амурской области вынес решение, касающееся спора Благовещенской таможни и частной компании. Фирма намеревалась поставить в Россию товар, схожий с сувенирной продукцией чемпионата мира по футболу–2018. При этом она незаконно использовала товарный знак FIFA World Cup. Коммерсантов оштрафовали.

В августе 2017 года в Благовещенскую таможню поступила декларация от частной компании о помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товара, имитирующего сувенирную продукцию чемпионата мира по футболу–2018. Речь о спортивных кубках из грубой керамики, окрашенных в золотистый цвет, имитирующих кубок чемпиона мира по футболу. Это статуэтки, изображающие двух человек, поддерживающих земной шар, опоясанные зелеными полосами и имеющие рельефную надпись FIFA World Cup.

Такая надпись является товарным знаком, зарегистрированным в международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности. Благовещенская таможня обратилась в Арбитражный суд, потребовав привлечь компанию к административной ответственности. Заявление было мотивировано тем, что при проведении таможенного досмотра ввозимого товара обнаружено: продукция является контрафактной и сходной «до степени смешения» с товарным знаком, правообладателем которого выступает Federation Internationale de Football Association (FIFA).

В ходе исследования материалов дела судом было установлено, что правообладателем юридическому лицу право использования спорных товарных знаков не предоставлялось. Ввоз на территорию России каких-либо товаров, маркированных таким товарным знаком, а также их производство не разрешались. Согласно заключению эксперта, товар не является оригинальной продукцией и вместе с тем схож с ней до степени смешения, сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области.

Решением суда компания была привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.