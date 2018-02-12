Состояние раненной в Зее женщины не позволяет перевезти ее в АОКБ

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Врачи зейской больницы пока отказались от идеи перевозить санавиацией в Благовещенск женщину, получившую огнестрельное ранение, чтобы не рисковать ее жизнью. Для отправки потерпевшей в областную больницу необходимо стабилизировать ее состояние, говорят врачи.

«Учитывая, что состояние нестабильное, решили отложить транспортировку на завтра. Потому что состояние постоянно меняется и с положительной, и с отрицательной динамикой. Пока дождемся стабилизации, а потом больную отправим в Благовещенск», – сообщили в лечебном учреждении.

Пока речь идет о возможной отправке вертолетом в областную больницу только раненой женщины. Транспортировка в областной центр ее 16-летней племянницы, также попавшей под обстрел, пока даже не рассматривается. Состояние десятиклассницы по-прежнему крайне тяжелое, без положительной динамики.

Как сообщало Амур.инфо, школьницу и ее тетю ранил утром 11 февраля отец женщины. Обеих пострадавших со множественными огнестрельными ранениями доставили в зейскую больницу. Стрелявший мужчина 1958 года рождения покончил собой. Возбуждено уголовно дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

По одной из версий, причиной мог стать семейный конфликт из-за квартиры, где и произошло ЧП.