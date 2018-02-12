Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:19 1

Состояние раненной в Зее женщины не позволяет перевезти ее в АОКБ

Состояние раненной в Зее женщины не позволяет перевезти ее в АОКБ
Фото: viprehab.org

Врачи зейской больницы пока отказались от идеи перевозить санавиацией в Благовещенск женщину, получившую огнестрельное ранение, чтобы не рисковать ее жизнью. Для отправки потерпевшей в областную больницу необходимо стабилизировать ее состояние, говорят врачи.

«Учитывая, что состояние нестабильное, решили отложить транспортировку на завтра. Потому что состояние постоянно меняется и с положительной, и с отрицательной динамикой. Пока дождемся стабилизации, а потом больную отправим в Благовещенск», – сообщили в лечебном учреждении.

Пока речь идет о возможной отправке вертолетом в областную больницу только раненой женщины. Транспортировка в областной центр ее 16-летней племянницы, также попавшей под обстрел, пока даже не рассматривается. Состояние десятиклассницы по-прежнему крайне тяжелое, без положительной динамики.

Как сообщало Амур.инфо, школьницу и ее тетю ранил утром 11 февраля отец женщины. Обеих пострадавших со множественными огнестрельными ранениями доставили в зейскую больницу. Стрелявший мужчина 1958 года рождения покончил собой. Возбуждено уголовно дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

По одной из версий, причиной мог стать семейный конфликт из-за квартиры, где и произошло ЧП.

Просмотров всего: 719

#Зея #криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Капитолина

    Капитолина
    9 минут назад

    Господи помоги девочке!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

«Саратовские авиалинии» приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148
Происшествия 1

В Свободном на железнодорожных путях подростки оставили посторонние предметы
Происшествия 8

Мошенники украли с карты амурчанки более 300 тысяч рублей
Происшествия 8

В Чигирях люди пятый год живут в доме, который нельзя было сдавать в эксплуатацию