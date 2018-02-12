В ДТП на железнодорожном переезде Благовещенска виноват водитель грузовика

Водитель большегруза погиб на месте. ДТП на железнодорожном переезде в районе станции Моховая Падь не повлияло на движение пассажирских поездов.

В 2017 году в границах Забайкальской железной дороги произошло 11 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах: в Забайкальском крае – семь ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести, четыре человека погибли. В Амурской области произошло четыре ДТП, в результате которых шесть человек погибло.

Причиной всех дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах является нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.