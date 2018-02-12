Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:57 6

В ДТП на железнодорожном переезде Благовещенска виноват водитель грузовика

В ДТП на железнодорожном переезде Благовещенска виноват водитель грузовика

По информации ЗабЖД, в ДТП, случившемся 12 февраля на железнодорожном переезде Благовещенска, виноват водитель КамАЗа. Он грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы. В результате автомобиль столкнулся с грузовым поездом.

Водитель большегруза погиб на месте. ДТП на железнодорожном переезде в районе станции Моховая Падь не повлияло на движение пассажирских поездов.

В 2017 году в границах Забайкальской железной дороги произошло 11 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах: в Забайкальском крае – семь ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести, четыре человека погибли. В Амурской области произошло четыре ДТП, в результате которых шесть человек погибло.

Причиной всех дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах является нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.

Просмотров всего: 1693

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А ведь можно поставить на всех переездах, не знаю как они называются, такие плиты, что поднимаются автоматически при запрещающем светофоре и автомобиль уже никак не проедет.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Алиса65

    А ведь можно поставить на всех переездах, не знаю как они называются, такие плиты, что поднимаются автоматически при запрещающем светофоре и автомобиль уже никак не проедет.



    Если человек решил убиться об паровоз, ему ничего не помешает. (



  • NEOS

    NEOS
    2 часа назад

    Oldlord

    Алиса65

    А ведь можно поставить на всех переездах, не знаю как они называются, такие плиты, что поднимаются автоматически при запрещающем светофоре и автомобиль уже никак не проедет.



    Если человек решил убиться об паровоз, ему ничего не помешает. (



    а таким как ты и убиваться не надо) ты и не живёшь вовсе) зомби-с) ибо...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Неос, откуда тебе знать, живу я или нет?

    Или ты пытаешься выдать желаемое за действительное?

    А может это рвётся обида за рецепт?

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Oldlord

    Неос, откуда тебе знать, живу я или нет?

    Или ты пытаешься выдать желаемое за действительное?

    А может это рвётся обида за рецепт?



    не...это вряд ли...щитаю, что если чел не в состоянии анализировать - он не живёт...рецепт оставь себе...авось,сгодится)

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    Алиса65А ведь можно поставить на всех переездах, не знаю как они называются, такие плиты, что поднимаются автоматически при запрещающем светофоре и автомобиль уже никак не проедет.


    на два поезда что за сутки проедет. это не выгодно. водители привыкли что нет поездов и едут. еще нужно проверить горел ли сигнал светофора и звуковой сигнал

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

«Саратовские авиалинии» приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148
Происшествия 1

В Свободном на железнодорожных путях подростки оставили посторонние предметы
Происшествия 8

Мошенники украли с карты амурчанки более 300 тысяч рублей
Происшествия 8

В Чигирях люди пятый год живут в доме, который нельзя было сдавать в эксплуатацию