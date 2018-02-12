Сковородинцы: собаки в новом приюте живут, как в концлагере (видео)

В редакцию Амур.инфо обратилась возмущенная жительница Сковородина, которая рассказала, что в городе появился приют для животных, однако условия содержания там сравнимы с концлагерем – собак почти не кормят и плохо за ними ухаживают. Но городской администрации уверяют, что никакого приюта в городе нет.

Горожанка в качестве доказательства своих претензий сняла видео. На кадрах запечатлены восемь вольеров, в двух из которых уже есть три питомца. Видео сопровождается закадровыми комментариями.

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«Сковородинский приют для животных построили. Собаки голодные сидят, сотрудники их еще не кормили, вольеры нечищенные. Все это находится на улице, все восемь отсеков, из которых всего в двух сидят собаки на сене. Эти собаки просто брошены на голодную смерть, как в концлагере», – говорит автор видео.

Основная масса беспризорных собак так и бегает по городу, а у тех, что сидят в вольерах, нет даже воды, продолжает автор.

«Администрация везде отчитывается, что в Сковородине построили приют для животных. Нам стало интересно, мы поехали посмотреть. Ожидали увидеть огороженную территорию, где работают сотрудники, чистят, ухаживают за животными. В итоге увидели восемь пристроек к гаражным боксам. Это территория организации ЖКХ, по-моему. Будок нет, спрятаться в мороз животным некуда. Охранник вышел, я спросила, как часто собак кормят. Он сказал – не часто. Если бы они по улице бегали, то могли хотя бы себе пропитание найти, возле теплотрасс погреться. Это издевательство, я считаю, над животными, содержать их в таких условиях нельзя», – рассказала по телефону возмущенная горожанка.

По ее словам, в Сковородине проблема безнадзорных животных, которые сбиваются в стаи, более чем актуальна. В одном из районов животные едва не покусали маленького ребенка.

Примерно в 500 метрах от вольеров горожанке с ее спутницей удалось снять собачью свору. При их приближении собаки подняли лай, а потом некоторое время их преследовали.

По словам главы Сковородина Татьяна Безугловой, жители неправильно понимают назначение построенных помещений. На самом деле это не приют для безнадзорных животных, а место для содержания собак для охраны. Плохие условия для их содержания глава категорически отвергла. Заверила, что собак кормят дважды в день, в клетках убирают своевременно.

«Это не приют для животных, это вольеры, построенные специально для того, чтобы там содержать охранных собак. Они находятся на территории базы, на которой расположены гаражи, где содержится техника администрации. У нас там техника, аварийный наш запас на этой базе, столярные помещения, где мы изготавливаем что-то для нужд города – скамейки, например. И две тысячи квадратных метров нужно кому-то охранять, сторож один не набегается. Поэтому были построены вольеры для восьми собак.В вольере они временно. Мы их там содержим, чтобы они привыкли к работникам и не убежали. Они привыкнут, и мы их отпустим. Мы им приобретем ошейники и цепи, и они будут охранять наше имущество», – объяснила Татьяна Безуглова.

Между тем на официальной странице города в Инстаграме под фотографией вольеров написано: «Дом для бездомных собак». Там же администратор аккаунта принимает корм для животных в качестве помощи от горожан. Более того, жители города приезжают забирать животных.

«Вообще, странные какие-то вещи творятся: мы отловили для себя собак, а люди приходят, просят их и забирают. Я говорю: вы что не можете сами себе найти? Вон их в городе сколько бегает. Три собачки уже так пристроили. Даже одного большого опять сейчас просят», – рассказала глава.

По словам Татьяны Безугловой, на базе не откажут никому, кто привезет животных, даже щенков. К примеру, 4 слепых малышей на базу подкинули вечером 11 февраля, их глава временно забрала к себе домой.

На базе подкармливают и других прибегающих собак, уверяет глава. Содержание животных в вольерах администрация берет на себя. Так в городе планируют решить две проблемы – безнадзорных животных и нехватки собак для охраны муниципального имущества.

По поводу безнадзорных животных глава пояснила, что по ФЗ № 131 у Сковородина, несмотря на городской статус, нет полномочий по отлову и содержанию бездомных хвостатых. Даже для себя животных ловят, по сути, незаконно.

Полномочия по отлову и содержанию есть у Сковородинского района. Правда, в 2018 году по квоте им выделены деньги из областного бюджета только на поимку и содержание одного животного за весь год. На очередной районной сессии – 26 марта – из бюджета района планируют выделить средства еще на 4 животных.

«Будем планировать порядка 150 тысяч на 5 собак с учетом областных средств. И еще на 4 собаки будем добавлять. Изыскать в районом бюджете надо 120 тысяч. Потом будем проводить аукцион. Но в районе у нас нет никого, кто бы занимался отловом животных. Нужна лицензированная организация со всеми сертификатами, а у нас такой нет. В прошлом году мы проводили аукцион, и никто не вышел. Если в этом году кто-то выйдет, то будем отлавливать животных, если нет, то нет. К сожалению, законный путь, он именно такой. Конечно, мы пытаемся пристраивать животных по организациям, на базы, но пока только такой механизм», – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.