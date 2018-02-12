«Почта России»: в Тыгде работники кидали посылки на перрон, потому что спешили

Как пояснили в пресс-службе ЗабЖД, в обязанности сотрудников Забайкальской железной дороги не входит разгрузка почтово-багажных вагонов на станции Тыгда. И снятые на видео люди не являются их сотрудниками.

В «Почте России» подтвердили, что вагон разгружают работники почты. Небрежное обращение с посылками в компании объяснили спешкой.

«Причиной инцидента стало опоздание поезда почти на час, из-за чего время, отведенное на разгрузку и погрузку более 200 почтовых отправлений, было сокращено с 35 до 5 минут. Вынужденные спешить сотрудники Тыгдинского участка обработки и обмена почтовых отправлений допустили нарушения при организации почтового обмена», – пояснили в пресс-службе «Почты России».

В настоящее время по факту нарушения процедуры обмена проводится внутренняя проверка, добавил представитель оператора почтовой сети. Со всем персоналом организовано проведение дополнительных инструктажей по технике безопасности и правилам почтового обмена.