«Почта России»: в Тыгде работники кидали посылки на перрон, потому что спешили
В «Почте России» прокомментировали видеозапись, появившуюся в соцсетях и мессенджерах 11 февраля. На кадрах видно, как люди в оранжевых жилетах, разгружая почтовый вагон, кидают посылки из поезда прямо на перрон. Оказалось, это делают не работники железной дороги, а сотрудники почты.
Как пояснили в пресс-службе ЗабЖД, в обязанности сотрудников Забайкальской железной дороги не входит разгрузка почтово-багажных вагонов на станции Тыгда. И снятые на видео люди не являются их сотрудниками.
В «Почте России» подтвердили, что вагон разгружают работники почты. Небрежное обращение с посылками в компании объяснили спешкой.
«Причиной инцидента стало опоздание поезда почти на час, из-за чего время, отведенное на разгрузку и погрузку более 200 почтовых отправлений, было сокращено с 35 до 5 минут. Вынужденные спешить сотрудники Тыгдинского участка обработки и обмена почтовых отправлений допустили нарушения при организации почтового обмена», – пояснили в пресс-службе «Почты России».
В настоящее время по факту нарушения процедуры обмена проводится внутренняя проверка, добавил представитель оператора почтовой сети. Со всем персоналом организовано проведение дополнительных инструктажей по технике безопасности и правилам почтового обмена.
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