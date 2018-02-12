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12февраля
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«Почта России»: в Тыгде работники кидали посылки на перрон, потому что спешили

«Почта России»: в Тыгде работники кидали посылки на перрон, потому что спешили

В «Почте России» прокомментировали видеозапись, появившуюся в соцсетях и мессенджерах 11 февраля. На кадрах видно, как люди в оранжевых жилетах, разгружая почтовый вагон, кидают посылки из поезда прямо на перрон. Оказалось, это делают не работники железной дороги, а сотрудники почты.

Как пояснили в пресс-службе ЗабЖД, в обязанности сотрудников Забайкальской железной дороги не входит разгрузка почтово-багажных вагонов на станции Тыгда. И снятые на видео люди не являются их сотрудниками.

В «Почте России» подтвердили, что вагон разгружают работники почты. Небрежное обращение с посылками в компании объяснили спешкой.

«Причиной инцидента стало опоздание поезда почти на час, из-за чего время, отведенное на разгрузку и погрузку более 200 почтовых отправлений, было сокращено с 35 до 5 минут. Вынужденные спешить сотрудники Тыгдинского участка обработки и обмена почтовых отправлений допустили нарушения при организации почтового обмена», – пояснили в пресс-службе «Почты России».

В настоящее время по факту нарушения процедуры обмена проводится внутренняя проверка, добавил представитель оператора почтовой сети. Со всем персоналом организовано проведение дополнительных инструктажей по технике безопасности и правилам почтового обмена.

Просмотров всего: 1418

#транспорт

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Спешили и вдвоём "принимали" посылки?.. А что мешает Почте России предложить РЖД модернизировать вагоны чтобы сотрудник Почты просто брал тару электрокарой, и и сгружал её в раз, например, передавая обратно пустой лоток?.. Это сильно повысит качество и снизит сроки?

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Спешили и вдвоём "принимали" посылки?.. А что мешает Почте России предложить РЖД модернизировать вагоны чтобы сотрудник Почты просто брал тару электрокарой, и и сгружал её в раз, например, передавая обратно пустой лоток?.. Это сильно повысит качество и снизит сроки?



    да ничто не мешает предложить модернизировать вагоны, но РЖД выставит ценник, а чтобы его покрыть почте России придется свой ценник задрать.



    причем тут одними вагонами не обойдешься (хотя и этого не мало, учитывая масштабы страны), придется еще и станции модернизировать, а это вообще ппц.



    Вообще, последние 2-3 года идет настоящая травля Почты России, все это ничто иное как проплаченные компании конкурентов - частных ТК, если им удастся убить Почту России, то угадайте как изменится ценник на доставку.



  • Геральт

    Геральт
    3 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    Спешили и вдвоём "принимали" посылки?.. А что мешает Почте России предложить РЖД модернизировать вагоны чтобы сотрудник Почты просто брал тару электрокарой, и и сгружал её в раз, например, передавая обратно пустой лоток?.. Это сильно повысит качество и снизит сроки?



    да ничто не мешает предложить модернизировать вагоны, но РЖД выставит ценник, а чтобы его покрыть почте России придется свой ценник задрать.

    причем тут одними вагонами не обойдешься (хотя и этого не мало, учитывая масштабы страны), придется еще и станции модернизировать, а это вообще ппц.

    Вообще, последние 2-3 года идет настоящая травля Почты России, все это ничто иное как проплаченные компании конкурентов - частных ТК, если им удастся убить Почту России, то угадайте как изменится ценник на доставку.



    да действительно. Они и без инноваций цены могут задрать, нафига им эти новшества.



  • Машуня

    Машуня
    3 часа назад

    Глядя на это и новость, что дорожают тарифы на пересылку по"почте"...переходишь в недоумение..а есть ли хозяин ???

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~время, отведенное на разгрузку и погрузку более 200 почтовых отправлений, было сокращено с 35 до 5 минут



    А виноватыми оказались стрелочники грузчики!

    Любопытно, что бы завопили получатели посылок, если бы (по вине РЖД, а не, как мы уже привыкли, Почты России) эти посылки уехали дальше и неизвестно, когда бы ещё вернулись?

    Зато отгруженные посылки были бы аккуратно вынесены из вагона и доставлены получателям!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    По-моему, бросали потому что неохота было наклоняться, чтобы положить.

  • олег1975

    олег1975
    3 часа назад

    это россия детка! у нас не для людей, а для инструкции. мы для почты, а не почта для нас.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Мартовская Зима

    По-моему, бросали потому что неохота было наклоняться, чтобы положить.



    Хорошая гимнастика на морозе за 10 тыров в месяц, туда бы слуг народа определить на пожизненное, постройнели бы и оздоровели.

  • Beverly

    Beverly
    2 часа назад

    На видео видно как они "спешили": нехотя через раз ловя посылки. С одной стороны я их понимаю - рядовые работники получают копейки, да еще в такой моро женщины на разгрузке,,, С другой - почта - это гигантсткая абсолютно древняя структура, существующая на госбюджет, руководство купается в роскоши, рядовые - нищие и работают только потому что другой работы нет.

  • Mark1204

    Mark1204
    2 часа назад

    Самое интересное в этих историях, что почта России за повреждения в посылках никакой ответственности не несёт. Недавно получил посылку с разбитым фарфором, который был упакован хорошо и на коробке большими буквами написано "осторожно хрупкое", за что было уплачено 500руб. Видимо посылка также летела на перрон из вагона. Если бы почта несла ответственность за повреждения посылок такого безобразия было меньше.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад



    В ТЫГДЕ РАБОТНИКИ КИДАЛИ ПОСЫЛКИ НА ПЕРРОН, ПОТОМУ ЧТО СПЕШИЛИ



    а, ну это конечно всё меняет. когда спешишь, то не грех и котенка пнуть и ребенка бритвой полоснуть. всё, расходимся

  • Капуша

    Капуша
    1 час назад

    А как их надо разгружать, одну на одну складывать? Вы реально где-то такое видели? Наивные, хоть и взрослые люди. Девченкам в пяти гамашах, встречающих не один такой поезд в день, своими ручками пересчитывающих, переносящих, складывающих и раскладывающих кучу посланий, торчащих по полсуток на работе и все равно вечно не успевающих, несущих материальную ответственность и получающих за все 10 тысяч в месяц, бегать с посылками, как наседки с яичками??))). Да даже от иностранных дядек в аэропортах с дорогими чемоданами такого отношения не дождешься. С посылками всегда так обращались. И пересылать посылкой фарфор может догадаться только.. ну, короче, очень, очень немногие

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Машинист поезда опаздывал, написано же в новости. На все про все 5 минут.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    vertex

    Машинист поезда опаздывал, написано же в новости. На все про все 5 минут.



    значит это была она - производственная необходимость

    с уважением.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    гусеница

    vertex

    Машинист поезда опаздывал, написано же в новости. На все про все 5 минут.



    значит это была она - производственная необходимость

    с уважением.



    Бей посуду, начальник РЖД оплатит?))) Бей айфоны, начальник Почты России оплатит))) Может этим женщинам еще и тренировку по нормативам скоростным введут, как у спринтеров, за 10 тыров.

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