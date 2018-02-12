В Свободном осудили мужчин, пытавшихся сжечь дом вместе с хозяйкой

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В Свободном суд вынес приговор 39-летнему и 22-летнему жителям Свободненского района. Мужчины пошли на ограбление дома престарелой женщины, саму хозяйку они попытались сжечь вместе с жилищем.

Преступление было совершено в селе Новгородка Свободненского района, когда – не уточняется. Пресс-служба Свободненского городского суда сообщает, что амурчане проникли в дом к женщине, понимая, что та не сможет оказать им сопротивления. Преступники потребовали денег, применив насилие.

Не найдя денег, мужчины совершили покушение на убийство пенсионерки. Они положили на женщину комод, чтобы она не смогла покинуть дом и спастись, после чего подожгли вещи хозяйки. Из-за возникших очагов пламени загорелось имущество амурчанки и ее дом. Но женщина не погибла: соседи помогли ей выбраться из дома.

Подсудимые признали себя виновными частично. Однако их вина была подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся при уголовном деле. Суд приговорил одного из преступников к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго – к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, осужденные обжаловали его в Амурский областной суд. Однако судебной коллегией по уголовным делам областного суда этот приговор был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.