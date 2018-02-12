Порывы ветра до 12 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 13 февраля
В Амурской области 12 февраля установится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 12 метров в секунду.
Температура ночью составит 31…36 градусов мороза, местами – минус 21…26. Днем термометры покажут 11…16 градусов ниже нуля, местами – минус 21…26.
В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 6-11 метров в секунду, днем – 7…12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 24…26, днем – минус 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр.
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