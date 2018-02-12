Переправа Благовещенск – Хэйхэ не будет работать три дня

Из-за приближающегося года Желтой Земляной Собаки переправа между Благовещенском и Хэйхэ не будет работать три дня. Вынужденный перерыв продлится 15,16 и 17 февраля.

В 2018 году восточный Новый год в Китае отметят 16 февраля. Официально празднества длятся 15 дней – до 2 марта. Однако отдыхать китайцы будут неделю – с 15 по 21 февраля. Некоторые службы – еще меньше.

В связи с тем, что китайская таможня в Хэйхэ не будет работать три дня, не смогут функционировать туристические маршруты из Благовещенска в соседний китайский город.

Переправа возобновит работу с 18 февраля, кассы АмурАССО будут работать с 8:30 до 16:15.