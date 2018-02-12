Озвучены первые версии крушения Ан-148 в Подмосковье

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О проведении расследования крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье отчитался Следственный комитет России. На официальном сайте сообщается, что «изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету».

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», – отмечает ведомство.

В компании «Саратовские авиалинии» оперативники допрашивают сотрудников авиакомпании и изымают эксплуатационную документацию. Следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, которые готовили воздушное судно к полету.

Самолет Ан-148 разбился недалеко от поселка Степановское Раменского района Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все погибли.

​По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

С 2010 года в России произошло 6 происшествий с самолетами Ан-148, сообщает РБК.

Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» с мая прошлого года выполняют рейсы по маршруту Красноярск – Благовещенск – Владивосток и обратно.