На Масленицу в центре Благовещенска не будут продавать алкоголь

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В воскресенье, 18 февраля, в связи с масленичными гуляниями, в центре Благовещенска будет ограничена продажа алкоголя. Ограничения распространятся на 700-метровую территорию от площади Ленина и будут действовать с 11 до 16 часов.

Согласно областному закону «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», ограничение на торговлю спиртным вводится за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий.

В воскресенье, 18 февраля, на площади Ленина областного центра с 13 до 15 часов будет проводиться масленичные гулянья. В течение пяти часов здесь, а также на территории в радиусе 700 метров от площади торговля алкоголем будет запрещена, сообщает пресс-служба городской администрации.