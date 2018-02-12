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12февраля
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сегодня, 13:46 7

На Масленицу в центре Благовещенска не будут продавать алкоголь

На Масленицу в центре Благовещенска не будут продавать алкоголь
Фото: admblag.ru

В воскресенье, 18 февраля, в связи с масленичными гуляниями, в центре Благовещенска будет ограничена продажа алкоголя. Ограничения распространятся на 700-метровую территорию от площади Ленина и будут действовать с 11 до 16 часов.

Согласно областному закону «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», ограничение на торговлю спиртным вводится за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий.

В воскресенье, 18 февраля, на площади Ленина областного центра с 13 до 15 часов будет проводиться масленичные гулянья. В течение пяти часов здесь, а также на территории в радиусе 700 метров от площади торговля алкоголем будет запрещена, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#праздники #торговля

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Комментарии
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  • Манчини

    Манчини
    5 часов назад





    На Масленицу в центре Благовещенска не будут продавать алкоголь



    это хорошо

    помнят значит наши власти про октябрь 1917

    когда пьяные солдаты зимний взяли

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Кто захочет, тот и во время "сухого" закона напьётся!

    Проходили уже!

    А власть историю нифига не учит!

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Идиоты, сяду на таксу, поеду за 700 метров и куплю, реально идиоты на всю больную голову...

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Окраины пусть пьют?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Gangstarr

    Окраины пусть пьют?



    Да и центр будет, места всегда есть, да и доставка работает. Интересно, при администрации в буфете будут наливать блины с икрой красной и черной для нуждающихся служащих?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Gangstarr

    Окраины пусть пьют?



    Они в нас верят, а вот центру точно не доверяют! )))



  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Манчини



    На Масленицу в центре Благовещенска не будут продавать алкоголь



    это хорошо

    помнят значит наши власти про октябрь 1917

    когда пьяные солдаты зимний взяли



    Ты эта, не нагнетай - дождемся лета и возьмем

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