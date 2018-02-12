Какие территории Благовещенска претендуют на благоустройство

Фото: Елена Руденко

Сквер по улице Зеленой, парк Дружбы, территория у комплекса «Харбин» и еще четыре участка – благовещенцы определили первоочередные территории для благоустройства. Счетная комиссия озвучила результаты сбора предложений от горожан.

В рейтинговом голосовании в Благовещенске будут участвовать 7 общественных территорий:

– сквер квартала 433 – район ул.Зеленой, 30 (3 082 предложения); – парк квартала 400, парк Дружбы, граница которого проходит по ул. Калинина – Новотроицкое шоссе (2 678 предложений); – сквер с фонтаном квартала 408, район ул. Институтской – ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ («Харбин», 2 123 предложения); – сквер с фонтаном квартала 65, площадь Ленина, район ул. Пионерской – ул. Ленина – ул. Краснофлотской (1 721 предложение); – сквер с фонтаном «Бабочка» квартала 42 города Благовещенска, район ул. 50-летия Октября, 26 (1 475 предложений); – сквер 418 квартала (больница восстановительного лечения), ул. Краснофлотская (1 124 предложения); – сквер квартала 133, район пер. Крестьянский – ул. Мухина (976 предложений).

Ящики в пунктах сбора предложений по благоустройству вскрыли 10 февраля. Предложения от горожан принимали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего благовещенцы заполнили 17 483 бланка.

В состав счетной комиссии вошли представители ОНФ, общественности, ООСов, депутаты заксобрания Приамурья, городской Думы, а также сотрудники управления архитектуры и управления ЖКХ. Они отобрали территории по наибольшему количеству поступивших предложений.

Популярными, но не вошедшими в итоговый перечень из-за недостатка голосов стали и такие территории, как Первомайский парк (817 голосов); участок квартала 398 – район Текстильной – Островского – 50-летия Октября – Почтовой (656 голосов); сквер воинов-интернационалистов (611 голосов); Городской парк культуры и отдыха (412 голосов) и другие общественные территории. Всего жители города предложили для благоустройства около 50 различных территорий.

Для семи территорий-лидеров голосования уже ведется разработка дизайн-проектов. На суд общественности эскизы представят 18 февраля, в день масленичных гуляний на набережной Амура. Обсуждение начнется в 13:00. Горожане смогут не только ознакомиться с разработанными дизайн-проектами, но и предложить свои идеи для их усовершенствования.

Финальные варианты дизайн-проектов будут выставлены на общественное рейтинговое голосование 18 марта 2018 года. Горожане смогут проголосовать за общественную территорию на всех избирательных участках Благовещенска. Набравшую наибольшее количество голосов территорию благоустроят в 2018 году.