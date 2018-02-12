В Приамурье семи женщинам не дали выехать в Китай из-за недействительных документов

Фото: viza-turist.ru

В январе 2018 года семи женщинам – гражданкам России – не дали выехать из Приамурья в Китай. Причиной стали проблемы с документами – туристки сменили фамилию в связи с замужеством, а о смене загранпаспорта не позаботились.

При прохождении паспортного контроля женщины использовали заграничный паспорт со старыми установочными данными. Это является административным правонарушением, влечет наложение штрафа и предусматривает ограничения по выезду за границу, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Ведомство напоминает жителям Приамурья, что при смене фамилии россиянам необходимо своевременно обратиться в управление по вопросам миграции УМВД России по Амурской области, чтобы получить новые документы.