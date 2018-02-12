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При тушении пожара в переулке Волошина пожарным нужно было сохранить исторический облик здания

При тушении пожара в переулке Волошина пожарным нужно было сохранить исторический облик здания

В амурском управлении МЧС рассказали подробности тушения пожара в магазине «Меркурий», расположенного в переулке Волошина в Благовещенске. Возгорание случилось во второй половине дня 11 февраля. К моменту прибытия первых пожарных подразделений мансарда горела практически по всей площади, были видны языки открытого пламени.

Тушение пожара осложнялось несколькими факторами. Во-первых, это наличие двух газовых баллонов с пропаном, которые были эвакуированы с места пожара. Во-вторых, горючие межэтажные перекрытия между третьим этажом и мансардным помещением. Затрудняла работу и сложная планировка мансарды.

Также в ведомстве рассказали, что здание представляет собой архитектурную и культурную ценность, поэтому пожарные действовали в соответствии с методическими рекомендациями, в которых строго прописано, как осуществляется тушение подобных помещений.

«Нужно было избегать лишнего пролива воды и сохранить первозданный вид здания. Его строили давно с наличием множества вентиляционных шахт, по этим шахтам огонь может быстро распространяться. Наличие деревянных перекрытий тоже осложняло тушение. Была прямая угроза распространения огня на соседние помещения и здания. Привлечено было максимум человек личного состава. Причем люди больше привлекались для разбора и для проливки конструкций. На место были вызваны сотрудники АКС, которые открыли уличные люки, чтобы мы в них сливали воду с этажей, которая залила помещения во время тушения. Сделано все, чтобы нанести минимальный урон зданию. Внешний облик не пострадал, а внутри, конечно, придется менять конструкции», – рассказали в амурском управлении МЧС.

Огонь уничтожил полностью мансарду и перекрытия между ней и третьим этажом, где расположено кафе. При этом специалисты отмечают, что пожарные работали по низкому, первому рангу сложности.

Также в ведомстве рассказали, что возгорание было в том же месте, что и в 2016 году. Тогда виновных наказали – пожар возник по вине рабочего, проводившего огневые работы.

В настоящее время проводится предварительная проверка для установления причин этого пожара. «Отрабатываются несколько версий. Это нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, в разрезе этой причины у нас присутствует и аварийный режим работы электрооборудования, использование электронагревательного оборудования. Также рассматривается неосторожное обращение с огнем», – пояснили в МЧС.

Что касается проверок пожарной безопасности, то в ведомстве отметили, что 2015 году сотрудниками МЧС проводилась проверка образовательного учреждения, занимавшего ранее часть здания – это третий этаж и часть мансардного помещения. Нарушений требования пожарной безопасности там выявлено не было.

«В настоящее время там осуществляют деятельность субъекты малого и среднего бизнеса, над которыми, в соответствии с указом президента, надзор мы не осуществляем в связи с предоставлением им каникул. Но в рамках профилактической работы совместно с городской прокуратурой мы проводили проверку подвального помещения, где расположено кафе. Там выявлены нарушения требований пожарной безопасности. По данному факту информация направлялась в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», – добавили в амурском управлении МЧС.

Наледью, оставшейся после тушения пожара, занимается ГСТК. Специалисты очищают дорожное полотно в переулке Волошина.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    вы ещё раз китайцам сдайте в аренду здание и совсем останемся без памятников архитектуры-жадная городская власть --лишь бы деньги поиметь сегодня и сейчас , а о будущем не беспокоятся

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Вообще, удивляет: историческое здание обвешано кондиционерами, окружено всевозможными пристройками...

  • Eweweb

    Eweweb
    3 часа назад

    Братееввы ещё раз китайцам сдайте в аренду здание и совсем останемся без памятников архитектуры-жадная городская власть --лишь бы деньги поиметь сегодня и сейчас , а о будущем не беспокоятся


    Как бэ, это частная собственность!

  • Eweweb

    Eweweb
    3 часа назад

    Братеев

    вы ещё раз китайцам сдайте в аренду здание и совсем останемся без памятников архитектуры-жадная городская власть --лишь бы деньги поиметь сегодня и сейчас , а о будущем не беспокоятся



    Но вы обвиняйте, обвиняйте. Разве это причина?! Ахаха

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Здание вроде как в частной собственности, но почему контроль не осуществляется по поводу ограничений в эксплуатации памятника неизвестно.

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