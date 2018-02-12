Амурчанам рекомендуют носить медицинские маски

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует жителям региона надевать медицинские маски в местах массового скопления людей, чтобы не подхватить вирусную инфекцию. Речь, в частности, о школах, торговых точках и общественном транспорте.

В период с 5 по 11 февраля в Приамурье показатель заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 30 %. При этом в регионе отмечается прирост количества заболевших, связанный с активной циркуляцией среди населения вирусов не гриппозной этиологии – РС вирусы, аденовирусы и парагрипп. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа пока не зарегистрировано, говорится на сайте управления.

«Мы рекомендуем носить маски в образовательных учреждениях, всем гражданам в местах массового скопления людей, в общественном транспорте – там, где можно заразиться вирусной инфекцией. Время носить маски пришло», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ведомства.

Ношение масок минимизирует рост заболеваемости вирусными инфекциями. Людям с признаками заболевания ОРВИ советуют не выходить из дома, чтобы не подвергать риску других людей, и вызвать врача.