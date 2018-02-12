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12февраля
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сегодня, 12:11 3

Амурчанам рекомендуют носить медицинские маски

Амурчанам рекомендуют носить медицинские маски
Фото: omsb.ru

Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует жителям региона надевать медицинские маски в местах массового скопления людей, чтобы не подхватить вирусную инфекцию. Речь, в частности, о школах, торговых точках и общественном транспорте.

В период с 5 по 11 февраля в Приамурье показатель заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 30 %. При этом в регионе отмечается прирост количества заболевших, связанный с активной циркуляцией среди населения вирусов не гриппозной этиологии – РС вирусы, аденовирусы и парагрипп. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа пока не зарегистрировано, говорится на сайте управления.

«Мы рекомендуем носить маски в образовательных учреждениях, всем гражданам в местах массового скопления людей, в общественном транспорте – там, где можно заразиться вирусной инфекцией. Время носить маски пришло», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ведомства.

Ношение масок минимизирует рост заболеваемости вирусными инфекциями. Людям с признаками заболевания ОРВИ советуют не выходить из дома, чтобы не подвергать риску других людей, и вызвать врача.

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#здоровье

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Комментарии
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  • makostik5

    makostik5
    6 часов назад

    "И вызвать врача" у ребенка поднялась температура - 2 дня не могли дозвониться до поликлиники чтобы вызвать врача. Ребенка одного не оставишь в таком состоянии, чтобы сбегать туда. В аптеке лекарства по рецептам... Когда пошли за справкой сказали, что сейчас вспышка и не жозвонились бы

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Реклама масок!

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Любопытно, многих ли маска от ОРВИ спасла?...

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