Специалисты рассматривают две версии пожара в областном перинатальном центре

Возгорание в перинатальном центре произошло в подвальном помещении на площади один квадратный метр. Пациентов и персонал сразу при обнаружении дыма эвакуировали в соседнее крыло. Пострадавших при происшествии нет. Серьезных повреждений имущества – тоже.

Специалисты рассматривают две версии причин возгорания. Это неосторожное обращение с огнем рабочего персонала, а также самовоспламенение дезинфицирующих средств, которые были обнаружены вместе с горючими отходами в подвальном помещении. Они располагались вплотную к системе отопления.

«При проведении проверок по факту возгораний отрабатываются всегда несколько версий. Если брать неосторожное обращение с огнем, то в разрезе причин в данном случае присутствует и неосторожность при курении. В ходе проверки мы проводим опрос очевидцев, дежурного персонала, посетителей здания на предмет соблюдения требований в части запрета на курение и применения открытого огня в помещении. Также на каждом объекте руководитель организации должен определить порядок уборки горючих отходов, на данном объекте у нас проводились контрольно-надзорные мероприятия ежегодно – и внеплановые, и плановые проверки.

Этот порядок уборки отходов определен, но с учетом того, что произошло возгорание горючих отходов, то определенными должностными лицами данный порядок нарушен. То есть несвоевременно приняты меры по уборке горючих отходов. Будет дана правовая оценка деятельности учреждения по соблюдению требований пожарной безопасности, и если будет подтвержден состав административно-правового нарушения, то соответствующие лица будут привлечены к административной ответственности», – сообщили в амурском управлении МЧС.

Также в ведомстве добавили, что в учреждении есть камеры видеонаблюдения – как в основном здании, так и в подвале. Но информация по камерам в МЧС еще не поступила, ее ожидают сегодня.