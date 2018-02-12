Жители благовещенского дома жалуются, что третий день сидят без воды

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель дома в Благовещенске, расположенного по адресу: улица 50-летия Октября, 143. Мужчина рассказал, что в доме с субботы, 10 февраля, нет ни горячего, ни холодного водоснабжения.

Горожанин отметил, что жильцы обращались в несколько инстанций, в том числе в свою управляющую компанию. «Один диспетчер сказал, что разбираемся, другой – что будем разбираться. Вообще, зимой без воды несколько дней – ненормально», – говорит благовещенец. Он уточнил, что подвоз воды жильцам дома осуществляется.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что произошел порыв на водопроводных сетях, причем данные сети не находятся на обслуживании АКС. В пресс-службе администрации Благовещенска ситуацию пообещали прокомментировать позже.