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12февраля
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сегодня, 11:24 3

Причиной стрельбы в Зее мог стать конфликт из-за квартиры

Причиной стрельбы в Зее мог стать конфликт из-за квартиры
Фото: storge.pic2.me

Шокирующий случай со стрельбой и самоубийством в городе Зее обрастает новыми подробностями. По одной из версий, которую обсуждают горожане, к попытке убийства и самоубийству мог привести конфликт из-за жилплощади, на которой и произошло ЧП.

Как сообщил осведомленный источник, пострадавшие – тетя и племянница, а подозреваемый мужчина – отец 35-летней женщины, кровный или нет – пока неизвестно.

Есть информация, что к трагедии привел давний семейный конфликт из-за квартиры. По некоторым данным, мужчина стрелял по спящим, несмотря на то, что произошло все около 10 утра. Источник, заслуживающий доверия, сообщил, что обе пострадавшие ранены в голову. Состояние женщины удалось стабилизировать, поэтому ее собираются отправить в областную больницу в Благовещенск, а вот за жизнь девушки врачи борются – за ночь три раза наступала клиническая смерть.

Известно, что девочка – ученица 10-го класса школы № 4 города Зеи. В учебном учреждении никаких комментариев не дают. Однако, судя по информации на школьном сайте, школьница учится хорошо.

Как сообщало Амур.инфо, 11 февраля в квартире по улице Энергетиков мужчина 1958 года рождения открыл стрельбу по женщине и ее племяннице, а затем застрелился. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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#Зея #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Квартирку захотели?

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Похоже квартирный вопрос испортил не только москвичей. Если его кинули с хатой, то я его понимаю.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    foxik62

    Похоже квартирный вопрос испортил не только москвичей. Если его кинули с хатой, то я его понимаю.



    10 утра. Мужчина не спит. 10 утра. Молодые дамы спят, работали наверное до поздна.

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