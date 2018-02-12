Причиной стрельбы в Зее мог стать конфликт из-за квартиры

Фото: storge.pic2.me

Шокирующий случай со стрельбой и самоубийством в городе Зее обрастает новыми подробностями. По одной из версий, которую обсуждают горожане, к попытке убийства и самоубийству мог привести конфликт из-за жилплощади, на которой и произошло ЧП.

Как сообщил осведомленный источник, пострадавшие – тетя и племянница, а подозреваемый мужчина – отец 35-летней женщины, кровный или нет – пока неизвестно.

Есть информация, что к трагедии привел давний семейный конфликт из-за квартиры. По некоторым данным, мужчина стрелял по спящим, несмотря на то, что произошло все около 10 утра. Источник, заслуживающий доверия, сообщил, что обе пострадавшие ранены в голову. Состояние женщины удалось стабилизировать, поэтому ее собираются отправить в областную больницу в Благовещенск, а вот за жизнь девушки врачи борются – за ночь три раза наступала клиническая смерть.

Известно, что девочка – ученица 10-го класса школы № 4 города Зеи. В учебном учреждении никаких комментариев не дают. Однако, судя по информации на школьном сайте, школьница учится хорошо.

Как сообщало Амур.инфо, 11 февраля в квартире по улице Энергетиков мужчина 1958 года рождения открыл стрельбу по женщине и ее племяннице, а затем застрелился. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.