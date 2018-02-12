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12февраля
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В Благовещенске автомобиль врезался в электроопору: водителя госпитализировали (видео)

В Благовещенске автомобиль врезался в электроопору: водителя госпитализировали (видео)

Ночью 11 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал водитель легкового автомобиля. Машина наехала на электроопору. Видео с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась 11 февраля в 00:06 на улице 50-летия Октября, в районе дома № 56. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в электроопору.

Мужчину с травмами доставили в больницу. Известно, что пострадавшему 39 лет.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 2322

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    И нефиг летать по городу!

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