В Благовещенске автомобиль врезался в электроопору: водителя госпитализировали (видео)

Ночью 11 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал водитель легкового автомобиля. Машина наехала на электроопору. Видео с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась 11 февраля в 00:06 на улице 50-летия Октября, в районе дома № 56. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в электроопору.

Мужчину с травмами доставили в больницу. Известно, что пострадавшему 39 лет.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28