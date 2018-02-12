Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:40 2

В Благовещенске столкнулись поезд и грузовик: погиб водитель КамАЗа (видео)

В Благовещенске столкнулись поезд и грузовик: погиб водитель КамАЗа (видео)

В областном центре Приамурья 12 февраля произошло ДТП с участием поезда и грузового автомобиля. Столкновение случилось на железнодорожном переезде в районе сплавконторы. По сообщению очевидцев, водитель КамАЗа погиб.

В амурском управлении МВД подтвердили эту информацию. «На регулируемом жд-переезде произошло столкновение тепловоза и КамАЗа. Водитель грузового автомобиля скончался. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщили в пресс-службе.

Сотрудниками ГИБДД организован объезд места ДТП, обеспечивается безопасность проезда данного участка.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ сообщили, что погибший мужчина 1963 года рождения. Смерть наступила на месте аварии. Достать тело из грузовика помогли прибывшие на место спасатели.

Отмечается, что в результате ДТП на маневровом локомотиве был пробит топливный бак. Движение на этом участке дороги парализовано.

Просмотров всего: 6498

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Nakamura

    Nakamura
    6 часов назад

    Как так, "два с половиной" поезда в день в нашу дыру заглядывает и надо же было попасть, соболезнования родным...

  • Касандра

    Касандра
    6 часов назад

    Прекрасно всё видно,переезд хорошо просматриваемый.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

«Саратовские авиалинии» приостанавливает эксплуатацию самолетов Ан-148
Происшествия 1

В Свободном на железнодорожных путях подростки оставили посторонние предметы
Происшествия 8

Мошенники украли с карты амурчанки более 300 тысяч рублей
Происшествия 8

В Чигирях люди пятый год живут в доме, который нельзя было сдавать в эксплуатацию