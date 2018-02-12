В Благовещенске столкнулись поезд и грузовик: погиб водитель КамАЗа (видео)

В областном центре Приамурья 12 февраля произошло ДТП с участием поезда и грузового автомобиля. Столкновение случилось на железнодорожном переезде в районе сплавконторы. По сообщению очевидцев, водитель КамАЗа погиб.

В амурском управлении МВД подтвердили эту информацию. «На регулируемом жд-переезде произошло столкновение тепловоза и КамАЗа. Водитель грузового автомобиля скончался. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося», – сообщили в пресс-службе.

Сотрудниками ГИБДД организован объезд места ДТП, обеспечивается безопасность проезда данного участка.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ сообщили, что погибший мужчина 1963 года рождения. Смерть наступила на месте аварии. Достать тело из грузовика помогли прибывшие на место спасатели.

Отмечается, что в результате ДТП на маневровом локомотиве был пробит топливный бак. Движение на этом участке дороги парализовано.