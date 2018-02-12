Зимние каникулы для школьников хотят сделать гибкими

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Эксперимент со школьными зимними каникулами обсуждают в правительстве РФ. Зимние школьные каникулы в снежные зимы смогут переносить, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах. Это сделает горнолыжный спорт более популярным.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть», – сказал вице-премьер.

Говоря о международном опыте, он привел в пример Европу. «Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», – считает зампред правительства.