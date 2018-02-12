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сегодня, 10:51 8

Зимние каникулы для школьников хотят сделать гибкими

Зимние каникулы для школьников хотят сделать гибкими
Фото: topspb.tv

Эксперимент со школьными зимними каникулами обсуждают в правительстве РФ. Зимние школьные каникулы в снежные зимы смогут переносить, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах. Это сделает горнолыжный спорт более популярным.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть», – сказал вице-премьер.

Говоря о международном опыте, он привел в пример Европу. «Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», – считает зампред правительства.

Просмотров всего: 1348

#дети #российская власть #спорт #школа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    офигели совсем буржуи

  • Max412

    Max412
    7 часов назад

    Может просто надо вкладывать деньги в детский спорт, а не в кривоногих футболистов.

  • full

    full
    6 часов назад

    Это сделает горнолыжный спорт более популярным. - Чо, Путин один кататься боится?

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    маразм

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    хорошая идея, страна огромная, климат и прочие нюансы сильно отличается, регионы должны сами устанавливать время каникул, в пределах разумного ессно.

  • Геральт

    Геральт
    5 часов назад

    какой нафиг горнолыжный спорт, понятно что не успевают некоторые на курорты сгонять, но их уж точно меньшинство.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Геральт ++++

  • julija

    julija
    1 час назад

    на морях подольше поваляться не получилось, за лыжи взялись.

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