В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»: есть погибшие

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11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Московской области. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет вылетел из Домодедово в 14:21 по московскому времени, пишет «Интерфакс». Он направлялся в Орск. «Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья. В настоящее время задействованы поисково-спасательные силы Росавиации, МЧС, авиация общего назначения, которые выполняют поиски воздушного судна в Раменском районе в координатах, где исчезла метка», — говорится в сообщении Росавиации.

Осведомленный источник сообщил, что первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолета нет.

МЧС между тем открыло горячую линию 8 800 775 17 17 в связи крушением самолета в Московской области. «Психологи МЧС России окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна», — сообщили в ведомстве.

Тем временем, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения самолета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказала Светлана Петренко.

Она также сообщила, что руководитель СК России Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела о крушении пассажирского самолета в Московской области в производство главного следственного управления СК России.

По ее словам, к настоящему времени сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты московского межрегионального управления на транспорте СК России, а также криминалисты главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф. В настоящее время рассматриваются различные версии крушения самолета, в том числе погодные условия и человеческий фактор. Также есть информация, что самолет столкнулся с вертолетом «Почты России».

В «Почте России» эту информацию опровергли, там заявили, что авиапарк организации состоит из двух самолетов, а ранее использовавшиеся вертолеты сейчас базируются на Дальнем Востоке и в воздух не поднимаются. Тем не менее, на месте трагедии была найдена символика почтовой службы.

Разбившемуся в Подмосковье Ан-148 было 7,8 лет, его бортовой номер RA-61704. Ранее он эксплуатировался в авиакомпании «Россия», в «Саратовские авиалинии» он поступил в феврале 2017 года.

Между тем точно такие же самолеты Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» летают и в Амурской области. С мая прошлого года они выполняют рейсы по маршруту Красноярск – Благовещенск – Владивосток и обратно. А весной этого года этими же самолетами можно будет улететь из Благовещенска в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.