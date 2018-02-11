Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
11 февраля 2018, 22:10 11

Очевидцы: на станции в Тыгде выкидывали из поезда посылки

В мессенджерах и соцсетях 11 февраля пользователи пересылают друг другу видео, снятое на железнодорожной станции Тыгды. Очевидцы запечатлели на камеру, как люди в оранжевых жилетках разгружают почтовый вагон, выкидывая посылки прямо на перрон.

На кадрах видно, как из поезда одна за другой вылетают почтовые отправления. Одна женщина передает почту другой, а та кидает чужое имущество на землю. Причем некоторые посылки не попадают в руки работницы и летят сразу на перрон. Окружающие при этом не пытаются вмешаться в процесс.

Как отмечают интернет-пользователи, локомотив принадлежит Белогорскому дэпо. Кто именно занимается разгрузкой – сотрудники «Почты России» или железнодорожники – пока неизвестно. В амурском отделении «Почты России» обещали разобраться в ситуации в понедельник, 12 февраля. Также редакция Амур.инфо попробует завтра получить комментарий и от ЗабЖД.

Просмотров всего: 1611

#происшествия #связь #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    8 часов назад

    точно Тыгда) но как поезд может принадлежать Белогорскому депо?ему только локомотив принадлежит.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    8 часов назад

    А в чём проблема?

    Почта всегда так разгружается.

    У них стандарт выполнения данной операции очевидно так прописан.

    Я бы удивился если бы почту разгружали как то по другому.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    8 часов назад

    Офигевшие твари пока не сказал, что Харыбину знаю не отпустили .

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    быдло местное

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    выкинуть их с работы

  • postal

    postal
    7 часов назад

    КВЖД наса а не васаОфигевшие твари пока не сказал, что Харыбину знаю не отпустили .


    Это как к теме относится?

  • Beverly

    Beverly
    7 часов назад

    Почта в своем репертуаре( После того как в посылке пришел разбитый флакон французской туалетной водыБ перестал пользоваться этой структурой. СДЕКом надежнее и в 3 раза дешевле получается и никаких очередей.

  • GREEN

    GREEN
    7 часов назад

    "дэпо"

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

    КВЖД наса а не васа

    Офигевшие твари пока не сказал, что Харыбину знаю не отпустили .



    Пытали?

  • OT

    OT
    7 часов назад

    Вообще-то жестковато. Но обычно знают люди как рисковано не предусмотреть подобное и поэтому от жесткой кантовки обезопасят прибор всевозможными обертками и паковками.

  • позитивный

    позитивный
    5 часов назад

    Я это видео уже давно видел

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»: есть погибшие
Происшествия 1

Под Свободным разбились две машины
Происшествия 6

В благовещенском магазине «Меркурий» до сих пор борются с пожаром
Происшествия 10

Пожар в центре Благовещенска: горит магазин «Меркурий» (видео)