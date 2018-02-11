Очевидцы: на станции в Тыгде выкидывали из поезда посылки

В мессенджерах и соцсетях 11 февраля пользователи пересылают друг другу видео, снятое на железнодорожной станции Тыгды. Очевидцы запечатлели на камеру, как люди в оранжевых жилетках разгружают почтовый вагон, выкидывая посылки прямо на перрон.

На кадрах видно, как из поезда одна за другой вылетают почтовые отправления. Одна женщина передает почту другой, а та кидает чужое имущество на землю. Причем некоторые посылки не попадают в руки работницы и летят сразу на перрон. Окружающие при этом не пытаются вмешаться в процесс.

Как отмечают интернет-пользователи, локомотив принадлежит Белогорскому дэпо. Кто именно занимается разгрузкой – сотрудники «Почты России» или железнодорожники – пока неизвестно. В амурском отделении «Почты России» обещали разобраться в ситуации в понедельник, 12 февраля. Также редакция Амур.инфо попробует завтра получить комментарий и от ЗабЖД.