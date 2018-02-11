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11 февраля 2018, 19:58 6

В благовещенском магазине «Меркурий» до сих пор борются с пожаром

В благовещенском магазине «Меркурий» до сих пор борются с пожаром

В Благовещенске в переулке Волошина до сих пор работают пожарные. Возникший еще днем пожар до сих пор тушат. В настоящее время огонь локализовали, сейчас сотрудники МЧС проливают конструкции.

«Здание старое, перекрытия деревянные, пустотные, огонь быстро распространяется. Сообщение поступило в 16:20. К моменту прибытия пожарных кровля горела открытым пламенем. Огонь уходит по перекрытиям, очень сложно с ним справиться. Полностью кровля сгорела. Пожарные все еще работают, дознаватели даже не заходили еще, потому что там проливают все сверху, тушат», – сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте пожара работают огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части, пожарных частей № 1, № 2 и № 12 города Благовещенска в составе 35 человек и 11 единиц техники, спасатели поисково-спасательного отряда города. В результате возгорания пострадавших нет. Из здания эвакуировано 44 человека, в том числе 8 детей.

Не пострадали и животные, находившиеся в зоомагазине, который расположен на первых двух этажах здания. Как пояснили в магазине, животных вынесли сразу, как только началась эвакуация сотрудников и посетителей.

«У нас там, конечно, не зоопарк, животных немного – шиншилла да кролик. Но их сразу вынесли из здания. Это само собой разумеющееся, мне кажется. А вообще, огонь до нас не дошел. Там горела кровля, поэтому наш магазин не пострадал. Единственное, там сейчас проливают крышу, поэтому, наверное, все мокро будет, ну и запах гари. Много уборки предстоит», – сообщило руководство магазина.

Просмотров всего: 2835

#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    что то пожаров много за один день

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    10 часов назад

    Потому что сажать перестали за это

  • варварав

    варварав
    10 часов назад

    Отвлекают от поражения в Сирии, 200человек наших хакнули Штаты и Израиль, а мы молчим.

  • AК-47

    AК-47
    9 часов назад

    Ды!

    Вперде,несправедливо уже и доколе!

    Вот прям взяли и зажгли в Благе!

    А вы терпите!

  • AК-47

    AК-47
    9 часов назад

    Не иначе спецы с ГРУ стараются!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    Братеев

    что то пожаров много за один день



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