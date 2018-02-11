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11 февраля 2018, 19:02 7

Российская фигуристка установила мировой рекорд на Олимпиаде

Российская фигуристка установила мировой рекорд на Олимпиаде
www.gazeta.ru

Россиянка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе в командном турнире на ОИ-2018. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию заработала 81,06 балла. Это новый мировой рекорд в коротких программах.

Предыдущий также принадлежал Медведевой – 80,85.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье – канадка Кэйтлин Осмонд (71,38), пишет «Интерфакс».

Победа Медведевой в короткой программе добавила в копилку сборной России 10 баллов.

В танцах на льду россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заработали 74,76 балла и оказались третьими после канадцев Тесса Вирчу / Скотт Моир (80,51) и американцев Майя Шибутани / Алекс Шибутани (75,46).

Спортивная пара Наталья Забияко / Александр Энберт стали также третьими в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр.

Одиночник Михаил Коляда в короткой программе выступил неудачно и не принес в копилку россиян ни одного балла. Он занял только 9-е место.

Таким образом, благодаря двум промежуточным бронзам пар и золоту Медведевой россияне занимают в командном турнире второе место с 39 очками. На первом – канадцы с 45 баллами, а на третьем – американцы (36), сообщает «Газета.ру».

Последним днем командного турнира по фигурному катанию станет 12 февраля.

В мужском одиночном катании команду россиян будет представлять Михаил Коляда, в женском одиночном катании – Алина Загитова.

В танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, рассказал РИА Новости глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Просмотров всего: 1529

#спорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • это так

    это так
    10 часов назад

    Какая молодчина! а вот выступала бы за Россию и точняк засудили бы!

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    10 часов назад

    Ее невозможно засудить ни при каких обстоятельствах)

  • postal

    postal
    9 часов назад

    это такКакая молодчина! а вот выступала бы за Россию и точняк засудили бы!


    А она за какую страну выступала?

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    9 часов назад

    За Россию и выступала))

  • тортик53

    тортик53
    9 часов назад

    Спортсменка из странны Россия.

  • бабаяга

    бабаяга
    8 часов назад

    Россиянка што ли? А за какую страну то выступала?

  • Зритель

    Зритель
    6 часов назад

    Она выступала за Россию, а трещат здесь из страны Амурии. Им все не так и они против всего.

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