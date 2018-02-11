Российская фигуристка установила мировой рекорд на Олимпиаде

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Россиянка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе в командном турнире на ОИ-2018. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию заработала 81,06 балла. Это новый мировой рекорд в коротких программах.

Предыдущий также принадлежал Медведевой – 80,85.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье – канадка Кэйтлин Осмонд (71,38), пишет «Интерфакс».

Победа Медведевой в короткой программе добавила в копилку сборной России 10 баллов.

В танцах на льду россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заработали 74,76 балла и оказались третьими после канадцев Тесса Вирчу / Скотт Моир (80,51) и американцев Майя Шибутани / Алекс Шибутани (75,46).

Спортивная пара Наталья Забияко / Александр Энберт стали также третьими в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр.

Одиночник Михаил Коляда в короткой программе выступил неудачно и не принес в копилку россиян ни одного балла. Он занял только 9-е место.

Таким образом, благодаря двум промежуточным бронзам пар и золоту Медведевой россияне занимают в командном турнире второе место с 39 очками. На первом – канадцы с 45 баллами, а на третьем – американцы (36), сообщает «Газета.ру».

Последним днем командного турнира по фигурному катанию станет 12 февраля.

В мужском одиночном катании команду россиян будет представлять Михаил Коляда, в женском одиночном катании – Алина Загитова.

В танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, рассказал РИА Новости глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.