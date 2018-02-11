Пожар в центре Благовещенска: горит магазин «Меркурий» (видео)

В Благовещенске днем 11 февраля произошло возгорание в здании «Меркурий», расположенного в переулке Волошина. Видеокадрами с места происшествия делятся очевидцы. С их слов, горит третий этаж, где расположено кафе китайской кухни.

Из здания эвакуировано 44 человека, в том числе 8 детей, рассказали в амурском управлении МЧС. «Пожарные выехали по второму рангу сложности, по прибытии на место второй ранг отменили. Все оказалось не так серьезно. Пока непонятно, откуда пошел огонь. Известно лишь то, что он вышел на крышу. Пожар еще тушат. Работают 35 человек и 11 единиц техники. Пострадавших нет, всех сразу эвакуировали из здания», – сообщили в ведомстве.

В здании помимо кафе также находится зоомагазин, он занимает два этажа. По словам очевидцев, животных из помещений не вынесли.

Между тем это не первый пожар в здании – в 2016 году открытым пламенем горела крыша «Меркурия». Тогда проблема оказалась в рабочих, которые грели битум прямо на крыше здания, никто не пострадал.