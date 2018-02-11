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11февраля
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сегодня, 15:32 4

В селе Раздольное огонь оставил без крыши над головой пожилую женщину (видео)

В селе Раздольное огонь оставил без крыши над головой пожилую женщину (видео)

В Тамбовском районе в селе Раздольное 11 февраля произошел пожар. Горел двухквартирный деревянный жилой дом. В итоге огонь полностью уничтожил одну из квартир.

Сообщение о пожаре поступило в 09:34. На момент прибытия пожарных подразделений огонь уже полностью охватил одну из квартир. В результате жилище было повреждено изнутри по всей площади. Вторая квартира не пострадала, погибших и пострадавших нет, сообщили в амурском управлении МЧС.

На месте работала пожарная часть № 60 (одна автоцистрена и три человека) и добровольная пожарная команда села Раздольное.

Со слов очевидцев, в доме сгорело все. Внутри на момент возгорания находилась пенсионерка, ей удалось самостоятельно выбраться на улицу. «Там находилась хозяйка дома, она слепая. Но каким-то образом ей удалось выйти на улицу и кричать о помощи. У нее было обгоревшее лицо, вся черная от копоти. Ее увезли в больницу. Что с ней дальше будет, не знаю даже. Скорее всего, в дом престарелых увезут, потому что у нее, по сути, никого нет. В Благовещенске живут две дочери, здесь есть внук. Но она никому из них не нужна, они не интересуются ею даже. Ей только соседи помогают», – рассказала местная жительница.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    «Там находилась хозяйка дома, она слепая. Но каким-то образом ей удалось выйти на улицу и кричать о помощи. У нее было обгоревшее лицо, вся черная от копоти. Ее увезли в больницу. Что с ней дальше будет, не знаю даже. Скорее всего, в дом престарелых увезут, потому что у нее, по сути, никого нет. В Благовещенске живут две дочери, здесь есть внук. Но она никому из них не нужна, они не интересуются ею даже. Ей только соседи помогают», – рассказала местная жительница.



    Ужас...

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Вот это пожарная часть! Одна автоцистерна и три!!!!! Человека

  • ООШШ

    ООШШ
    49 минут назад

    И это богатое село,агрофирма Партизан,что же говорить об остальных селах Амурской области,21 век....

  • Kim

    Kim
    27 минут назад

    Там проводка убитая в хлам,в домах по этой улице,рыхлый алюминий

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