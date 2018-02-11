В селе Раздольное огонь оставил без крыши над головой пожилую женщину (видео)

В Тамбовском районе в селе Раздольное 11 февраля произошел пожар. Горел двухквартирный деревянный жилой дом. В итоге огонь полностью уничтожил одну из квартир.

Сообщение о пожаре поступило в 09:34. На момент прибытия пожарных подразделений огонь уже полностью охватил одну из квартир. В результате жилище было повреждено изнутри по всей площади. Вторая квартира не пострадала, погибших и пострадавших нет, сообщили в амурском управлении МЧС.

На месте работала пожарная часть № 60 (одна автоцистрена и три человека) и добровольная пожарная команда села Раздольное.

Со слов очевидцев, в доме сгорело все. Внутри на момент возгорания находилась пенсионерка, ей удалось самостоятельно выбраться на улицу. «Там находилась хозяйка дома, она слепая. Но каким-то образом ей удалось выйти на улицу и кричать о помощи. У нее было обгоревшее лицо, вся черная от копоти. Ее увезли в больницу. Что с ней дальше будет, не знаю даже. Скорее всего, в дом престарелых увезут, потому что у нее, по сути, никого нет. В Благовещенске живут две дочери, здесь есть внук. Но она никому из них не нужна, они не интересуются ею даже. Ей только соседи помогают», – рассказала местная жительница.