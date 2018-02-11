Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 4

В амурском перинатальном центре эвакуировали пациентов

В амурском перинатальном центре эвакуировали пациентов

11 февраля в областном перинатальном центре случилось возгорание. Источник огня находился в подвале. Персоналу пришлось эвакуировать пациентов в соседнее крыло. Всего из задымленного здания вывели 123 роженицы и 76 детей. Вместе с ними находились 60 человек медперсонала.

«Так как возгорание произошло в медучреждении, месте массового скопления людей, то пожарные подразделения выехали по третьему, повышенному рангу сложности. Всего 39 человек и 13 единиц техники. По приезде на место чувствовалось легкое задымление, при обследовании помещения был дан отбой повышенному рангу, так как серьезного пожара не было. Потушить огонь удалось одним звеном», – рассказали в амурском управлении МЧС.

После помещения были проветрены, и пациентов вернули в палаты. Сейчас на месте работают органы дознания, специалистам предстоит установить причину возгорания. Как отметили в МЧС, горевшее помещение является складским, предварительно установлено, что там загорелись коробки.

Просмотров всего: 1997

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    3 часа назад

    Покурил кто-то по любому!

  • тт

    тт
    3 часа назад

    Куряк там хватает, это точно. Мамашки на дородовом лежат и носятся на обкурку.

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Курят многие, причём сами врачи подают пример пациентам, курят прямо в самой больнице, в областной (АОКБ). Скорее всего в перинатальном центре та же практика процветает.

  • алмазик

    алмазик
    1 час назад

    Да как бы и в послеродовом бегают спринтерши... больные на голову существа...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Пожар в центре Благовещенска: горит магазин «Меркурий» (видео)
Происшествия 4

В селе Раздольное огонь оставил без крыши над головой пожилую женщину (видео)
Происшествия 1

В ЗАГСе Благовещенска случилась коммунальная авария
Происшествия 2

В Белогорске в пожаре пострадал человек

сегодня, 12:22