В амурском перинатальном центре эвакуировали пациентов

11 февраля в областном перинатальном центре случилось возгорание. Источник огня находился в подвале. Персоналу пришлось эвакуировать пациентов в соседнее крыло. Всего из задымленного здания вывели 123 роженицы и 76 детей. Вместе с ними находились 60 человек медперсонала.

«Так как возгорание произошло в медучреждении, месте массового скопления людей, то пожарные подразделения выехали по третьему, повышенному рангу сложности. Всего 39 человек и 13 единиц техники. По приезде на место чувствовалось легкое задымление, при обследовании помещения был дан отбой повышенному рангу, так как серьезного пожара не было. Потушить огонь удалось одним звеном», – рассказали в амурском управлении МЧС.

После помещения были проветрены, и пациентов вернули в палаты. Сейчас на месте работают органы дознания, специалистам предстоит установить причину возгорания. Как отметили в МЧС, горевшее помещение является складским, предварительно установлено, что там загорелись коробки.