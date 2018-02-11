Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:27 1

В ЗАГСе Благовещенска случилась коммунальная авария

В ЗАГСе Благовещенска случилась коммунальная авария

В редакцию Амур.инфо очевидцы прислали видео, снятое возле амурского управления ЗАГС. На кадрах видно, как из здания идет дым. Между тем автор видеозаписи предположил, что, возможно, в ЗАГСе прорвало трубы и из окон наружу прорывается пар, так как на месте нет пожарных машин.

Как рассказала начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова, в здании действительно ничего не горит. В ЗАГСе случилась коммунальная авария. «У нас прорвало батарею, пожара нет, это просто пар шел. Мы уже устранили все, немного залило полы, но ничего страшного», – поделилась Наталья Сергеевна.

Просмотров всего: 1718

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Пожар в центре Благовещенска: горит магазин «Меркурий» (видео)
Происшествия 4

В селе Раздольное огонь оставил без крыши над головой пожилую женщину (видео)
Происшествия 4

В амурском перинатальном центре эвакуировали пациентов
Происшествия 2

В Белогорске в пожаре пострадал человек

сегодня, 12:22