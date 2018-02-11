В ЗАГСе Благовещенска случилась коммунальная авария

В редакцию Амур.инфо очевидцы прислали видео, снятое возле амурского управления ЗАГС. На кадрах видно, как из здания идет дым. Между тем автор видеозаписи предположил, что, возможно, в ЗАГСе прорвало трубы и из окон наружу прорывается пар, так как на месте нет пожарных машин.

Как рассказала начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова, в здании действительно ничего не горит. В ЗАГСе случилась коммунальная авария. «У нас прорвало батарею, пожара нет, это просто пар шел. Мы уже устранили все, немного залило полы, но ничего страшного», – поделилась Наталья Сергеевна.

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#происшествия

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Екатерина PL