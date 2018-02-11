Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:59 3

Благовещенск на один вечер превратился в Венецию (фото)

Благовещенск на один вечер превратился в Венецию (фото)

В субботу, 10 февраля, в ресторане ОКЦ состоялось необычное для Благовещенска событие. Там устроили Веницианский карнавал. Гости пришли на праздник в костюмах и масках. Организаторы подготовили различные конкурсы, фотозоны, фуршет, а основой мероприятия стал благотворительный аукцион в помощь животным.

К 19 часам в ОКЦ собрались 150 человек, наряженных в стиле карнавалов, проходящих в Венеции. В основном на мероприятие пришли девушки, мужчины оказались в меньшинстве. По словам организаторов, участники подошли к выбору костюмов со всей ответственностью.

«Все были в костюмах и масках, каждый наряжался сам, у нас были несколько масок в продаже, также мы предлагали маски под заказ. Но большинство сами искали все атрибуты. У кого-то были настоящие маски из Венеции, кто-то с других мероприятий их сохранил. У нас был конкурс на лучший костюм. Изначально думали, что выберем одного победителя, но в итоге было решено выбрать троих, потому что все основательно подготовились к мероприятию. И всем вручили ценные призы от спонсоров», – рассказали организаторы Ирина Тучик и Наталья Шкурина.

С 19:00 до 22:00 длилась основная программа, затем началась неофициальная часть. Главным событием карнавала стал благотворительный аукцион в помощь бездомным животным – подопечным фонда «Горячие сердца».

Присутствующим предложили купить две картины местных художниц Надежды Тюкавкиной и Натальи Котовой. Одну из них продали за 1 500 рублей, вторую – за 750 рублей. Деньги передали волонтерам. Также пришедшие на карнавал зоозащитники установили ящик для сбора пожертвований. Всего на мероприятии удалось собрать 23 750 рублей.

Также в рамках благотворительности присутствующий на вечере груммер бесплатно подстриг хвостатого подопечного фонда, предложив в дальнейшем сотрудничать в этом направлении и делать стрижки дворовым собакам и кошкам.

Помимо этого, гостей мероприятия ждали различные конкурсы, на входе всех встречали ходулисты – участники театра огня «Одержимые». Также были организованы фотозоны и фуршет. Гостям предлагали различные деликатесы и алкогольные напитки. Были и небольшие уголки красоты с мастер-классами и демонстрацией товара – гостям представили корейскую косметику и парфюм.

«На лаунж-зоне у нас были кальяны, все желающие могли их тестировать и заказывать. Также выступал танцевальный коллектив "Траффик", звучали живой саксофон и скрипка. Было много танцев. Кроме этого, выступал шоу-театр "Котовасия" с голубями», – добавили Ирина Тучик и Наталья Шкурина.

Такое мероприятие прошло в Благовещенске первый, но не последний раз, отметили организаторы. В следующий раз горожан будут удивлять весной. Какое именно событие ждет благовещенцев, организаторы пока не раскрывают.

Просмотров всего: 3532

#культура

распечатать

Фотогалерея
+44
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    На лаунж-зоне у нас были кальяны, все желающие могли их тестировать и заказывать.

    Реклама курения даже на телевидении запрещена, а у нас СМИ ещё и продвигают.

  • Конрад

    Конрад
    1 час назад

    Судя по заголовку я уж думал нас затопило как обычно. Ещё удивился, дождя вроде не было, не сезон.

  • варварав

    варварав
    53 минуты назад

    Что-тото жадноватая вип публика собралась 25000животным маловато. На наряды больше и на фуршет потратили. Деньги точно на благотворительность пошли? Не доверяю

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 3

Премьеру «Пиковой дамы» в амурском театре украсили квестом (фото)
Культура

Амурчане поучаствуют в военно-историческом фестивале в Санкт-Петербурге
Культура

Амурский театр покажет «Пиковую даму»
Культура

В Благовещенске в детском театре покажут взрослый спектакль

9 февраля, 15:04