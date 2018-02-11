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11февраля
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В Белогорске в пожаре пострадал человек

В Белогорске 10 февраля загорелся частный четырехквартирный жилой дом. Сообщение о пожаре по улице Братской поступило в 23:09. Произошло возгорание веранды и крыши дома.

Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 4 города Белогорска в составе семи человек и двух единиц техники. Через семь минут было ликвидировано открытое горение. Огнём уничтожена веранда дома, крыша повреждена огнём на площади 40 квадратных метров. При пожаре пострадал один человек – мужчина 1977 года рождения. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#Белогорск #МЧС #пожары #происшествия

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