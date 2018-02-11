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11февраля
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сегодня, 10:20 5

Благовещенец украл магнитолу из машины белогорца

В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение от жителя города. Он сообщил, что из его автомобиля, находящегося во дворе одного из домов, похищена автомагнитола стоимостью 9 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к преступлению причастен житель Благовещенска. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее судимого мужчину 1990 года рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 504

#Белогорск #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    Заголовок статьи с умыслом разжигания межгородской розни?))) ВВП не похвалит за данное.

  • Kim

    Kim
    7 часов назад

    Постоянно читая статьи про Белогорск, пишут белогорца,белогорец и.т.д. я думаю что пишут про Белогорье))))

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Kim

    Постоянно читая статьи про Белогорск, пишут белогорца,белогорец и.т.д. я думаю что пишут про Белогорье))))



    А я думаю, что про курортный Крымский белогорск)))

  • Йосеф

    Йосеф
    7 часов назад

    Знай наших!

  • Баловник

    Баловник
    6 часов назад

    Какая разница из какого города упырь? Да и новостью не удивили.

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