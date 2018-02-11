Благовещенец украл магнитолу из машины белогорца

В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение от жителя города. Он сообщил, что из его автомобиля, находящегося во дворе одного из домов, похищена автомагнитола стоимостью 9 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к преступлению причастен житель Благовещенска. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее судимого мужчину 1990 года рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL