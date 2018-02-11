В копилке России на Олимпийских играх появилась первая медаль
Российский шорт-трекист Семен Елистратов принес России первую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В субботу Елистратов завоевал бронзу на дистанции 1 500 метров, показав в финальном забеге время 2 минуты 10,687 секунды, пишет ТАСС.
Победу одержал южнокорейский спортсмен Ли Хё Джун, установив новый олимпийский рекорд (2.10,485), вторым стал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).
«Я стоял на награждении и еле сдерживал слезы, это была сложная медаль. Я показал, что я не уступил, не сдался, я безумно рад и горд, – сказал Елистратов журналистам. – Эта медаль всем нашим ребятам, которых отстранили, боритесь до конца, не сдавайтесь. Эта медаль в связи со всеми обстоятельствами для меня как платиновая».
Спортсмен также сказал, что отмечать завоевание медали будет по завершении Олимпийских игр, а пока ему предстоит выступить еще на двух дистанциях – 500 метров и 1 000 метров.
27-летний Елистратов впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль на индивидуальной дистанции. Спортсмен дебютировал на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, однако наград завоевать не сумел, но уже на Играх в Сочи он завоевал золото в эстафете.
В марте 2016-го стало известно, что в допинг-пробах Елистратова был обнаружен мельдоний, после чего спортсмен был временно отстранен от соревнований. В апреле 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило информацию о допустимой концентрации вещества в организме, после чего Международный союз конькобежцев снял временное отстранение с Елистратова и других российских спортсменов.
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