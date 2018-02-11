Запущенный с Восточного космический аппарат передал первые снимки Земли

Как сообщает Роскосмос, съёмка осуществлена в рамках продолжающихся летных испытаний космических аппаратов (КА) «Канопус-В» № и № 4, запуск которых был осуществлен 1 февраля с космодрома Восточный.

По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков удовлетворяет требованиям заказчика. На данный момент успешно завершена проверка функционирования служебных систем КА. Специалисты ВНИИЭМ приступили к тестовым включениям целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи целевой информации.