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11февраля
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Запущенный с Восточного космический аппарат передал первые снимки Земли

Запущенный с Восточного космический аппарат передал первые снимки Земли

Специалисты получили первые снимки участков земной поверхности с космического аппарата «Канопус-В» № 3. Он был запущен 1 февраля с космодрома Восточный. На первой фотографии, полученной с аппарата 9 февраля в 10:37 по московскому времени, запечатлен город Абу-Даби.

Как сообщает Роскосмос, съёмка осуществлена в рамках продолжающихся летных испытаний космических аппаратов (КА) «Канопус-В» № и № 4, запуск которых был осуществлен 1 февраля с космодрома Восточный.

По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков удовлетворяет требованиям заказчика. На данный момент успешно завершена проверка функционирования служебных систем КА. Специалисты ВНИИЭМ приступили к тестовым включениям целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи целевой информации.

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#космодром #космос #наука

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