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11февраля
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сегодня, 08:58 0

Слабый снег и до минус 18 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 февраля

Слабый снег и до минус 18 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 февраля
Фото: pinterest.com

В Амурской области 11 февраля ожидается переменная облачность. Местами по Приамурью пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Температура по области составит минус 13…18 градусов, местами по северу будет около 25 градусов мороза.

В Благовещенске 11 февраля термометры покажут 13…15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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