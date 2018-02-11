Слабый снег и до минус 18 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 11 февраля

Фото: pinterest.com

В Амурской области 11 февраля ожидается переменная облачность. Местами по Приамурью пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Температура по области составит минус 13…18 градусов, местами по северу будет около 25 градусов мороза. В Благовещенске 11 февраля термометры покажут 13…15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 365

#погода

распечатать

Екатерина PL