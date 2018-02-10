Премьеру «Пиковой дамы» в амурском театре украсили квестом

В Амурском драматическом театре три дня идет премьера нового спектакля. 9, 10, 11 февраля здесь показывают пьесу по произведению Пушкина – «Пиковая дама». Перед началом для зрителей провели квест.

Благовещенцев, пришедших на премьеру, сразу вовлекают в атмосферу XIX века и мистического сюжета. Гостям предлагают пирожные, сделанные в виде карт. Причем, зрители, их охотно брали, и первыми кончились именно «пики». Кроме того, за все выполненные задания участники квеста также получали от организаторов карты. Наличие карт могло им помочь выиграть приз.

Их давали за участие в старинном вальсе, за разгадывание стихотворных загадок: «Пушкин» читал зрителям три строчки которые подводили к четвертой, а четвертой обязательно оказывалась известная строка из наследия поэта. Квест проходил по всему театру: на третьем этаже, например, гостям гадала графиня Воронцова.

Сам спектакль длится чуть более часа. Поставила его режиссер Ольга Веровчук. В главных ролях сыграли Анна Лаптева, Захар Майстренко и Татьяна Овсеенко. Постановка вышла динамичной, с большим количеством танцев с большими картами. В спектакле даже используются спецэффекты: в частности, призрак графини явился Герману в виде световой проекции.

Зрителям премьера понравилась, в конце актерам аплодировали стоя. Довольны остались и молодые зрители: «Отличный спектакль, десять из десяти! Сюжет интересный, актерская игра великолепная, – заявили ученики из школы № 16. – То, что в театре устраивают розыгрыши, квесты – это замечательно! И. наверное, привлечет зрителя».

Школьники заверили, что они ходят на спектакли в театр часто, это их собственное желание, а не обязательный коллективный выход.