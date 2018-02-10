В кинотеатра АОДНТ некоторые зрители надели повязки на глаза и наушники

В субботу, 10 февраля, в АОДНТ прошел необычный кинопоказ. Часть зрителей специально смотрели фильм в наушниках и повязках на глазах. Другие этого не делали, так как у них итак имеются проблемы со зрением и слухом.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 10 февраля состоялся первый в 2018 году бесплатный кинопоказ для людей с ограничениями по слуху и зрению. Для собравшихся показали фильм «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен» с тифлокомментариями.

В зале собралось около 200 зрителей. Из Свободного привезли 12 детей из дома-интерната № 8, специалисты соцзащиты привезли инвалидов с проблемами зрения и слуха, некоторые слабовидящие и слабослышащие благовещенцы приехали сами.

Кроме них в зале сидели около 20 студентов БГПУ и АмГУ, которые обучаются на специальностях, связанных с социальной работой. На время киносеанса они надели специальные наушники и повязки на глаза, чтобы понять, как видят и слышат фильмы люди с ограниченными возможностями.

Организаторы рассказали, что будут проводить подобные сеансы раз в месяц. Они надеются, что слабовидящие и слабослышащие жители Благовещенска, которые не слышали о первом показе, придут на следующий сеанс. Через неделю они намерены собрать участников кинопоказа для того, чтобы узнать их мнение о мероприятии.