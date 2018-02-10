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10 февраля 2018, 20:06 2

Жители Зеи в первую очередь хотят благоустроить парк

Жители Зеи в первую очередь хотят благоустроить парк

5 754 жителя Зеи приняли участие в четвертом этапе проекта «Формирование современной городской среды». В субботу, 10 февраля, директор единой службы по благоустройству города Игорь Малков собрал по городу и привез в администрацию переносные ящики с опросными листами.

Жители Зеи голосовали на официальном сайте администрации города, в социальных сетях. Таких оказалось – 1 726. Всего же выразили свое мнение 7,5 тысячи человек.

Горожане отдали предпочтение для первоочередного благоустройства следующим территориям: на первом месте – парк культуры и отдыха, за который проголосовал 3 341 горожанин, на втором – площадь имени Шохина, она получила 1 247 голосов, третье место досталось парку 40-летия Победы с 851 голосом, а площадь Ленина набрала 657 голосов и осталась на четвертом месте.

«Наибольшую активность горожане проявили в последние дни, – делится впечатлением исполняющий обязанности главы администрации Алексей Чайка. – Мы всё же надеемся, что в рейтинговом голосовании никто не останется в стороне».

Далее общественная комиссия передала в городское управление архитектуры перечень территорий, которые получили наибольшее число голосов. Теперь управление архитектуры займется проведением рейтингового голосования 18 марта, которое будет проходить на 12-ти избирательных участках города.

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#Зея

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