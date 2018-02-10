Неподалеку от Благовещенска загорелся автомобиль

В субботу, 10 февраля, на южной окраине села Каникурган Благовещенского района загорелся грузовой автомобиль отечественного производства.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, информация о пожаре поступила в 08:49. Оперативно к месту происшествия прибыли огнеборцы пожарной части № 41 села Усть-Ивановка и пожарной части № 12 города Благовещенска в составе четырех человек и двух единиц техники.

Через три минуты было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнем уничтожена кабина автомобиля изнутри по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются.