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10 февраля 2018, 19:42 3

Неподалеку от Благовещенска загорелся автомобиль

Неподалеку от Благовещенска загорелся автомобиль

В субботу, 10 февраля, на южной окраине села Каникурган Благовещенского района загорелся грузовой автомобиль отечественного производства.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, информация о пожаре поступила в 08:49. Оперативно к месту происшествия прибыли огнеборцы пожарной части № 41 села Усть-Ивановка и пожарной части № 12 города Благовещенска в составе четырех человек и двух единиц техники.

Через три минуты было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнем уничтожена кабина автомобиля изнутри по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#МЧС #пожары #транспорт

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