Открытие Олимпиады-2018 посмотрело рекордное число российских интернет-пользователей

Фото: newinform.com

Церемония открытия ХХIII зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане прошла в пятницу, 9 февраля. Началось мероприятие в 14:00 по московскому времени и закончилось в 16:10.

Из федеральных телеканалов прямую трансляцию вел только «Матч ТВ», входящий в холдинг «Газпром-Медиа». В Интернете посмотреть церемонию можно было сразу на нескольких площадках. Компания «Телеспорт», владелец прав на показ этих Игр на территории России, предоставила возможность распространять сигнал в цифрой среде и телевещателям, и двум крупнейшим отечественным интернет-компаниям - «Яндекс» и Mail.ru Group. В результате просмотр церемонии в режиме реального времени был доступен на сайте «Матч ТВ» и также на входящим в холдинг «Газпром-Медиа» портале sportbox.ru, сайте «Первого канала», главной странице «Яндекса», социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

При общей картинке с церемонии площадки по-разному комментировали происходящее. Не обошлось без сбоев: в сети «ВКонтакте» прямая интернет-трансляция так и не состоялась. Представитель сети Дмитрий Лушников отказался назвать причину, по которой сорвалась трансляция.

​О том, как смотрели открытие Олимпиады по телевизору, станет известно в понедельник, 12 февраля, когда исследовательская компания Mediascope обработает данные по всей стране.

Отдельные интернет-площадки уже подвели предварительные итоги. В «Одноклассниках», как сообщил представитель соцсети, церемонию открытия посмотрели 3,5 миллиона уникальных пользователей. При этом общее количество заходов на страницу с запуском плеера достигло 5,6 миллиона раз.

Сайт канала «Матч ТВ» и spotrbox.ru в совокупности собрали 150 тысяч просмотров. В «Яндексе» и на «Первом канале» не смогли оперативно предоставить данные.

Аудитория интернет-трансляции открытия Игр в Пхёнчхане только в «Одноклассниках» уже превысила общее число пользователей, наблюдавших в Интернете за открытием Олимпиады в Сочи четыре года назад.

Компания Mediasсope обещает посчитать реальное количество россиян, заходивших 9 февраля в 14–16 часов по московскому времени на интернет-площадки, транслировавшие церемонию открытия.

Аудитория этого события в интернете впервые в России может оказаться выше, чем на ТВ, не исключает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. На европейской территории страны церемония шла в разгар рабочего дня, объясняет эксперт. Mediascope измеряет только домашнее телесмотрение, так что телевизионная аудитория изначально была ограничена. Кроме того, продолжает Танаев, «Матч ТВ» является нишевым каналом, и у него априори не могут быть такие же рейтинги, как у «Первого канала» и «России 1».









