Райчихинцы определились с выбором территорий, которые нужно благоустроить

10 февраля в администрации Райчихинска путем подсчета голосов выбрали более популярные места в городском округе, которые горожане хотят видеть благоустроенными. Приём предложений с указанием общественной территории завершился накануне. Общее количество заявок – 3 720.

«Для нас было важно мнение каждого жителя, – отметила глава города Татьяна Родионова. – Но чтобы горожане активно приняли в этой программе участие, мы провели встречи в трудовых коллективов города, порядка 140. Я благодарна райчихинцам за их активную жизненную позицию».

Подсчет голосов проведен счетной комиссией, созданной из числа жителей города, представителей администрации, городского Совета народных депутатов, Общественного совета города.

Наибольшее количество голосов – 752 – набрал сквер, прилегающий к территории ЗАГС.

692 голоса отдали стадиону, прилегающему к территории клуба поселка Зельвино по улице Ворошилова, 4. На третьем месте – детская спортивная площадка по улице Победы, 57-63, набравшая 668 голосов.

18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, состоится финальный этап голосования по выбору общественной территории.