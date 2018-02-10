Белогорцы выбрали семь территорий для голосования по созданию комфортной среды

Отбор общественных пространств Белогорска в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» для рейтингового голосования состоялся 10 февраля. Общественная комиссия в составе представителей администрации, управления ЖКХ, общественных организаций и депутатов провела итоговый подсчет поступивших предложений от горожан в первой половине дня.

Как рассказал председатель комиссии, замглавы по ЖКХ Александр Башун, сбор инициатив, направленных на благоустройство муниципалитета, начался с 9 января. В течение месяца комиссия трижды проводила выемки из специальных урн, расположенных в 10 учреждениях и предприятиях города. Свои предложения внесли не только трудовые коллективы, но и старшеклассники, пассажиры общественного транспорта, волонтеры, представители автоклубов города.

«Главой города утверждена дорожная карта по исполнению федерального законодательства по отбору общественных территорий для рейтингового голосования, – напомнил замглавы. – Выполненные мероприятия по максимальному привлечению общественности в сборе предложений на 6 февраля позволили собрать 8 382 заявки с охватом 27 общественных пространств. 9 февраля была проведена последняя выемка специальных анкет. Общее число предложений составило 13 тысяч 243».

В 10 часов утра в зале заседаний администрации города специалистами управления ЖКХ и членами общественной комиссии проведена обработка предложений и их систематизация по предложенных территориям.

«Из 13 тысяч 243 предложений около 2,5 тысячи к общественным территориям в рамках реализации программы по созданию комфортной среды не относятся. Это внутридомовые территории многоквартирных домов, либо участки дорожной сети, где граждане просили установить освещение, сделать тротуар или отремонтировать дорогу, – отметила начальник управления ЖКХ Галина Колесникова. – Эти предложения будут также систематизированы, учтены при дальнейшем благоустройстве города».

По итогам работы комиссия единогласно утвердила перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования. Итоговый протокол размещен на официальном сайте белогорск.рф, в разделе «Комфортная городская среда 2018-2020».

В перечень вошли семь территорий по наибольшему количеству поступивших предложений. Это сквер «Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный» (1 636 предложений), территория городского парка (1 515 предложений), территория бывшего парка имени Дзержинского (1 158 предложений), сквер имени Луценко микрорайона «Амурсельмаш» (982 предложения), сквер Зеленого городка (829 предложений), парк «Амурсельмаш» (697 предложений), а также территория в районе городского отдела ЗАГС (623 предложения).

«Общественная комиссия передала в уполномоченный орган, управление ЖКХ администрации города, перечень территорий. Теперь управлению предстоит организовать проведение рейтингового голосования на 28 участках, а белогорцам сделать еще один шаг в рамках реализации программы по созданию комфортной городской среды – прийти 18 марта на выборы президента и проголосовать за предложенные общественных территории. Принятое общегородское решение станет основой для дальнейшей работы органов местного самоуправления», – отметила председатель горсовета Виктория Гратий.