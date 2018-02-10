Губернатор Амурской области пришел пятым на «Лыжне России» в Серышевском районе

Фото: amurobl.ru

Губернатор Александр Козлов принял участие в «Лыжне России» в селе Белоногово Серышевского района. Он участвовал в первом забеге вместе с детьми до 10 лет, сотрудниками администрации района и министерства спорта области.

Выиграл забег ученик местной школы, он пришел к финишу за 4:03. Глава области стал пятым – его время 7 минут.

Для 500 участников в Серышевском районе были проложены две трассы длиной 2 500 и 1 000 метров, организованы места для обогрева и горячее питание. Также около трасс, которые расположены на Белоноговском озере, расчистили место для катания на коньках. Там для самых маленьких гостей праздника устроили театрализованное представление.

Во время открытия «Лыжни России» Александр Козлов приветствовал всех участников и передал 10 комплектов лыж для школы села Белоногово, ученики которой на уроках физкультуры занимаются лыжным спортом, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Лыжня – это участие. Для маленьких, да, время важно, а для нас главное, чтобы им было хорошо. Уверен, что у них будет ещё много побед. В целом очень рад, что сегодня много участников. Во всех районах области на "Лыжню" приходят целыми семьями, катаются, отдыхают, поддерживают спортивные традиции», – сказал Александр Козлов.