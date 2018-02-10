В мэрии Благовещенска подсчитали обращения горожан по комфортной городской среде

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В мэрии Благовещенска провели выемку предложений по программе «Формирование комфортной городской среды». Горожане посылали их с 15 января по 9 февраля. По итогам подсчета общее число предложений, внесенных благовещенцами, составило 17 483.

Процедура выемки прошла в присутствии городского общественного совета по благоустройству, первого заммэра Владимира Константинова, руководства управления ЖКХ.

«Мы сегодня подводим итоги большой работы, которая была проведена совместно тысячами жителей нашего города. Они предлагали те городские территории, которые должны, по их мнению, войти в список рейтингового голосования. Все жители города приходили на участки, где у нас были размещены пункты приема предложений, оставляли свои координаты. Сейчас счётная комиссия ведёт сортировку вариантов, по результатам которой у нас определятся территории-лидеры, они и примут участие в итоговом рейтинговом голосовании», – рассказал Владимир Константинов.

Кроме того, Владимир Александрович сообщил, что 18 февраля в рамках народных масленичных гуляний будет организовано народное обсуждение дизайн-проектов территорий-лидеров.

«На встречах с жителями города, с различными коллективами, мы предлагали всем желающим на бланках оставлять также свои контактные данные, чтобы была возможность обратной связи. Чтобы мы могли пригласить жителей города к участию в разработке дизайн-проектов, учесть различные пожелания и идеи», – добавил первый заммэра.

В счетную комиссию включены представители ОНФ, общественности, ООСов, депутаты Законодательного собрания Амурской области, городской Думы, сотрудники управления архитектуры и управления ЖКХ.

Общественное рейтинговое голосование состоится 18 марта 2018 года. Проголосовать за общественную территорию можно будет на избирательных участках. Территорию, набравшую наибольшее количество голосов по итогам данного опроса, благоустроят в 2018 году, остальные наиболее популярные территории будут распределены по следующим годам реализации программы, сообщает пресс-служба городской администрации.