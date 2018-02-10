В Тындинском районе машина провалилась под мост

Фото: www.instagram.com/tynda_info

Старый мост провалился под автомобилем в Тындинском районе. Бревенчатый настил не выдержал, и машина упала. Передняя ее часть уткнулась в дно оврага, а задняя осталась торчать над мостом.

Фотографии происшествия появились в соцсетях. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось в 10 километрах от станции Хани. Хани находится в Якутии, но совсем неподалеку от Амурской области. На снимках видно, что каркас моста выполнен из надежных металлоконструкций, а вот перекрытие сделано из старых бревен. Некоторые из них не выдержали вес очередного автомобиля.

По имеющейся информации, обошлось без пострадавших. Но возможности вытащить застрявшую машину нет. Дело в том, что автокран не может подъехать к мосту из-за отсутствия дороги.