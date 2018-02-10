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10февраля
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сегодня, 15:12 7

В Тындинском районе машина провалилась под мост

В Тындинском районе машина провалилась под мост
Фото: www.instagram.com/tynda_info

Старый мост провалился под автомобилем в Тындинском районе. Бревенчатый настил не выдержал, и машина упала. Передняя ее часть уткнулась в дно оврага, а задняя осталась торчать над мостом.

Фотографии происшествия появились в соцсетях. Очевидцы сообщают, что происшествие случилось в 10 километрах от станции Хани. Хани находится в Якутии, но совсем неподалеку от Амурской области. На снимках видно, что каркас моста выполнен из надежных металлоконструкций, а вот перекрытие сделано из старых бревен. Некоторые из них не выдержали вес очередного автомобиля.

По имеющейся информации, обошлось без пострадавших. Но возможности вытащить застрявшую машину нет. Дело в том, что автокран не может подъехать к мосту из-за отсутствия дороги.

Просмотров всего: 804

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Какой ужас===21 век....

  • Рамзай

    Рамзай
    3 часа назад

    К мостам скоро присоединятся и жилые дома и кое-что еще. Другого не дано.

  • insta

    insta
    3 часа назад

    Бедный водитель, надеюсь с ним все в порядке.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    50 минут назад

    в ТАЙГЕ живём и МОСТ древом перекрыть не в состоянии?!.. Вы понимаете всю абсурдность этой системы?

  • Wangsu

    Wangsu
    15 минут назад

    Сергей Труш

    в ТАЙГЕ живём и МОСТ древом перекрыть не в состоянии?!.. Вы понимаете всю абсурдность этой системы?



    а кто должен перекрывать мост деревом? этой дороги официально не существует, как не существует и указанного моста. это технологическая дорога. которая использовалась при строительстве БАМа

  • ЭЛИНА АМУРСКАЯ

    ЭЛИНА АМУРСКАЯ
    14 минут назад

    тайга есть для "ВСЕХ".... только не для местных жителей

  • ООШШ

    ООШШ
    9 минут назад

    Wangsu

    Сергей Труш

    в ТАЙГЕ живём и МОСТ древом перекрыть не в состоянии?!.. Вы понимаете всю абсурдность этой системы?



    а кто должен перекрывать мост деревом? этой дороги официально не существует, как не существует и указанного моста. это технологическая дорога. которая использовалась при строительстве БАМа



    Вы наверное точно чиновник,только они могут написать такой ответ.Очередная отписка готова,браво!

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