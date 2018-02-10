От двух до 70: благовещенцы всех возрастов направились на «Лыжню России»

В субботу, 10 февраля, жители Благовещенска направились за город на «Лыжню России». На массовое спортивное состязание, которое проводилось в окрестностях второго Владимировского озера, приехали несколько тысяч участников и зрителей.

Желающих было так много, что найти парковочное место неподалеку от места проведения соревнований, было трудно. Самому юному участнику забега было всего два года. А самому старшему – около 70 лет.

Горожане могли принять участие в нескольких забегах. Самый сложный – на 10 тысяч метров. Затем – пять тысяч. Самым популярным оказался забег на дистанцию с символическим количеством метров – 2 018.

Как всегда, рядом с лыжней расположились точки для обогрева гостей и участников, кухни с горячим чаем и едой.

А вот мастер-класс по обращению с лыжами проводился впервые. Опытные спортсмены рассказывали всем желающим о том, как выбирать лыжи, как за ними ухаживать, и о многих других секретах лыжного спорта.